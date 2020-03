Loren Morón se marcha de la Unión Deportiva Los Barrios sin querer hacer ruido. Dándole las gracias a la afición de la Villa, a la que pide disculpas por no haber alcanzado los objetivos, y convencido, o al menos eso confiesa, de que la destitución de que fue objeto el pasado martes es solo consecuencia “de los resultados”. Eso sí, el técnico marbellí sostiene con rotundidad que estaba “preparado para seguir” y que tiene el convencimiento de que, en caso de haberlo hecho “la Unión se hubiese salvado”.

Loren llegó en enero para relevar a Álex Pallarés y en diez jornadas sumó seis empates y cuatro derrotas. El último revés, el pasado domingo en Rota (5-0) provocó que la directiva gualdiverde y Dynamo Sport determinasen sus marcha.

Después de recapacitar durante 24 horas, el míster hace “un balance negativo” de su paso por la Unión. “Pero solo porque me destituyen de mi trabajo y eso duele mucho”, matiza.

“Por lo demás ha sido una experiencia muy buena”, recalca. “Yo llegué con mucha ilusión, pero esto es fútbol y hay que asumir lo que ha pasado”.

Preguntado por su cuota de responsabilidad en que los gualdiverdes no hayan sumado una sola victoria en diez jornadas, responde tajante: “Toda. Así de claro lo digo”.

El entrenados costasoleño sostiene que “nunca” ha tenido desavenencias con los responsables de Dynamo Sport, la firma inversora de la UD Los Barrios.

“Tampoco hubiese aceptado que hubiesen tratado de imponerme nada, pero es que no ha sucedido, jamás”, insiste. “Han jugado los que yo he querido que jugasen”.

"¿Si Dynamo Sport ha presionado? A eso no puedo responder"

“¿Si han presionado al club para que dejase de contar conmigo? A esa pregunta no puedo responder yo”, reconoce. “A mí la directiva nunca me han trasladado nada de eso. Me deja sorprendido”.

“A mí me echan los resultados. Yo creo que no es justo y quería seguir, pero los resultados son los que mandan y sería absurdo no reconocer que los marcadores no son buenos”.

“Estoy convencido de que la Unión va a salvar la categoría, le deseo lo mejor a Falete [en referencia al nuevo preparador de los barreños], pero también es cierto que va a tener un camino bastante más llano que el mío, porque yo tuve que medirme a los equipos de la parte alta, mientras que ahora son rivales directos y dependen de sí mismos”, subraya Loren.

“A la afición solo le puedo dar las gracias por el comportamiento que ha tenido conmigo”, se despide. “Solo puedo pedirle disculpas por no haberle sacado más rendimiento a los futbolistas, pero creo que se ha trabajado como había que hacerlo”.