La UD Los Barrios se aferra a la vida (2-0)

La Unión Deportiva Los Barrios no se rinde. El conjunto de la Villa ha olvidado este domingo los problemas económicos que acucian a la institución y en una lección de profesionalidad (aunque sus jugadores no lo sean) ha derrotado a la UD Tomares y se mantiene a seis puntos de la salvación. Una distancia grande, pero no insalvable para los hombres de Mariano Marcos, que han vuelto a celebrar un triunfo después de diez jornadas sin hacerlo.

El primer tiempo fue mucho más equilibrado. Barreños y sevillanos sabían que el duelo tenía rango de final y que una derrota suponía poco menos que el adiós a la Tercera RFEF. Aunque unos y otros trataban de llegar al área contraria había mucho respeto entre los dos bandos, conscientes de que un error podría tener un peso definitivo en el choque. En juego había mucho más que tres puntos.

En estos primeros 45 minutos fue la Unión la que con más interés se acercó al área del rival, pero sin concretar ocasiones manifiestas.

Sin embargo nada más iniciarse el segundo tiempo Joao puso por delante a los gualdiverdes. Fue el principio del fin para el Tomares, al que le afectó el golpe. No reaccionó hasta el minuto 60 mientras que los de casa, bien gobernados por el argentino Kevin en el mediocentro, manejaban el tiempo del partido.

Justo cuando el conjunto visitante pretendía reaccionar llegó Dani Moreno e hizo el 2-0. Y el partido se acabó. Pese a estar recibiendo una derrota que le sitúa al borde del abismo el Tomares ni siquiera lanzó durante la segunda parte a la portería del guadiareño Pablo, que relevó en el marco a Javi Dela (lesionado) y que resolvió con enorme aplomo todo el trabajo que tuvo que realizar.