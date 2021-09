Pablo Nazábal recurre a los juzgados para recuperar la gestión de la UD Los Barrios

Pablo Martín Nazábal ha anunciado este miércoles que recurre a los tribunales ordinarios de justicia para solicitar que le sea devuelta la gestión económica y deportiva de la Unión Deportiva Los Barrios, ahora en manos del empresario mexicano José Alberto Reygadas [a través de Reygadas Sport]. Nazábal explica que acudió en compañía de un abogado y un notario a la sede de la Unión para reclamar el reingreso en la entidad de la empresa a la que representa (Soccer Place Elite Group SL) al no haberle sido liquidada la totalidad de la deuda que los barreños mantienen con ésta. El empresario argentino señala directamente como responsable de todo lo sucedido al todavía presidente gualdiverde, Álvaro Moya, “que se aseguró de resolver sus asuntos y ahora se desentiende de todo”.

Como explicó este diario el pasado once del presente mes de septiembre, Nazábal había requerido mediante burofax que su empresa volviese a tomar el mando del club, como quedaba establecido que sucedería si no se liquidaba la totalidad de la deuda en un contrato -del que Europa Sur posee una copia- firmado el uno de junio por Álvaro Moya (en nombre del CD Los Barrios) y el propio exfutbolista.

En el punto quinto del acuerdo (condición suspensiva) se lee: “La plena eficacia de este contrato queda condicionada al efectivo pago de los importes antes mencionados, en los plazos indicados”, algo que el argentino sostiene (y afirma poder demostrar) que no ha sucedido en su totalidad, aunque sí ha recibido algunas cantidades a cuenta.

“Por lo tanto si el señor Martín Nazábal no recibiese en la cuenta bancaria indicada las cantidades acordadas devendrá ineficaz entre las partes quedando en poder del señor Martín Nazábal los importantes abonados hasta dicho momento, como expresa indemnización por incumplimiento de la otra parte”, añade el mencionado apartado cinco.

Nazábal relata que ha intentado en dos ocasiones, una por escrito y otra de manera presencial, que le sean restituidos sus derechos, sin resultado alguno. "Solo me dejan una opción, que es recurrir a la justicia", sostiene.

"El problema es que nosotros tenemos que denunciar al club, que es con quien firmamos el acuerdo, no podemos pedirle nada a Reygadas, porque con ellos no firmamos nada. A mí no me conciernen los acuerdos a los que llegasen la directiva y esta empresa para que a su vez se hiciese cargo de esa deuda”, explica. “No quiero hacerle daño ni a la entidad ni a sus socios, pero tengo que reclamar lo que es mío”.

El exdirigente del conjunto de la Villa recuerda que “hasta que el club se convierta en Sociedad Anónima Deportiva”, para lo que aún resta un largo trayecto “el máximo responsable es Álvaro Moya, sigue siendo el presidente, el responsable, pero una vez ha solucionado sus problemas no defiende a la Unión”.

La asamblea de socios de la UD Los Barrios aprobó el 17 de julio iniciar el proceso de conversión en SAD y entregar la gestión del club a Reymadas Sport, “pero tanto ante la Federación como ante cualquier otro organismo, el presidente sigue siendo Álvaro Moya y él es quien tiene el contrato conmigo que no ha satisfecho”, recalca Nazábal.