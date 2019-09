La Unión Deportiva Los Barrios recibe este domingo (19:00, en directo por Footters) al Conil CF en la cuarta jornada de Liga en el grupo X de Tercera, que llega llena de alicientes. Los barreños estrenan equipación y, prioritariamente, buscarán su primera victoria en casa de la temporada. Es el gran pero no único objetivo. El equipo de la Villa no pierde en su campo desde hace más de un año y mantener la racha es un plato tan apetitoso que no necesita más argumentos para que cualquier comensal quiera probarlo. El Conil, con un solo punto, puede parecer una víctima propiciatoria.

El técnico de la Unión, Álex Pallarés, tiene la baja por lesión de Jorge Herrero y hay tres ausencias más en la convocatoria: el sancionado Mario Pérez; Godoy, que está en Venezuela por trámites burocráticos pendientes, y Cedres, del que aún se espera su llegada desde Uruguay. Los 18 jugadores disponibles son los porteros Zamora y Pablo, los zagueros Paco Borrego, Gustavo, Germán, Oñate, Álex Vázquez y Santiago, los centrocampistas Josema, Alberto, Urri, Legupín, Álex Castillo, Sergio Romero y Alex Guti y los delanteros Dani Guerrero, Román y Facundo.

Alineaciones probables UD Los Barrios: David Zamora; Oñate, Paco Borrego, Germán, Álex Vázquez; Urri, Álex Guti, Legupín, Gustavo, Alberto y Dani Guerrero. Conil CF: Fran, Pablo, Antonio Narváez, Paúl, Fran Mejías, Mariño, Fran Rodríguez, Cuenca, Heredia, Joselito Cornejo y Javi Tamayo. Árbitro: Abraham Gutiérrez Perera (colegio sevillano). Hora: 19:00 (4ª jornada). Campo: Polideportivo San Rafael. Antecedentes: Unión Deportiva Los Barrios y Conil CF igualaron (2-2) en la jornada sexta de la Liga pasada en el San Rafael. Antes se habían enfrentado cuatro veces en el mismo campo con dos victorias para los locales y otras dos para los visitantes. El Conil ganó 2-3 en la Liga 2015/ 16.

La Unión tiene ganas de cosechar su primera victoria de la campaña en el San Rafael. Consolidar así un esperanzador comienzo de competición en el que se trajo tres puntos de Córdoba (0-1) y sumó luego otros dos meritorios empates, 0-0 con el Betis Deportivo y 1-1 frente al Ceuta, ante rivales que están entre los más potentes del grupo X de Tercera división.

Pese a la mala situación clasificatoria del rival, Pallarés huye de las confianzas: "El Conil ha hecho méritos para merecer más. Estuvimos viéndolo contra el San Roque de Lepe e hizo una primera parte muy buena y pudo ganar ese partido. Nosotros tenemos la exigencia de ganar en el San Rafael y con esa ilusión hemos trabajado durante la semana para hacer las cosas bien".

El preparador valenciano de la Unión es hombre precavido y se esfuerza por transmitir la sensación de que su rival lleva una trayectoria engañosa porque, realmente, por su juego mereció mejor suerte y resultados de los que acumula hasta el momento.

La Unión, algo que alaban todos los rivales, es un conjunto muy ordenado y cuya condición de invicto en la presente Liga no obedece a la casualidad. El trabajo concienzudo de Pallarés y sus futbolistas está ahí y dando sus frutos desde el principio. Por tanto, a equipación nueva, la misma exigencia de mantener una racha que se prolonga desde hace más de un año en casa y sin derrotas tampoco en las tres primeras jornadas de este ejercicio. Ni en su feudo ni fuera. Todo abierto para seguir soñando.