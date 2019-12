La Unión Deportiva Los Barrios volvió al San Rafael para enfrentarse al CD Utrera con la intención de olvidar la mala racha que atraviesa el conjunto barreño. Con un césped claramente mejor, los de Pallarés afrontaron la 17ª jornada buscando un triunfo que se les resiste desde el encuentro ante el Xerez DFC, pero ante los sevillanos tampoco pudo ser y sucumbieron por un error defensivo (0-1)

Pallarés introdujo cambios en la alineación aunque continuó con la defensa de tres centrales. Pablo volvió a la portería, Santi sustituyó en el lateral izquierdo a Álex Vázquez y Paco Borrego ocupó el centro de la zaga tras su sanción. En el centro del campo, Urri dejó su puesto a Jorge Herrero para acompañar a Alberto Ramos.

Enfrente, el Utrera dispuso una defensa de cuatro, con el ex algecirista Marrufo y Álex Ortiz en el doble pivote. Arriba, dos extremos, Jairo Caballero y Sergio Navarro, el ex algecirista Javi Medina en la mediapunta y el gigantón Josemi como puntal de ataque.

Con estos mimbres empezó un encuentro en el que el equipo visitante salió mejor, sobre todo por la banda izquierda, en la que Santi se encontró desbordado en los primeros minutos por Jairo Caballero. Gustavo, magistral todo el encuentro, Paco Borrego y Oñate abortaron los intentos de ataque.

Tras unos primeros acercamientos del Utrera, Dani Guerrero, combativo todo el encuentro, consiguió irse de los defensores, en el minuto 16, pero acabó muy escorado a la izquierda y acabó rematando sin convicción. Única ocasión real de los gualdiverdes en el primer tiempo.

Porque los acercamientos se producían por parte de los mostachones. En el 21' Sergio Navarro probó desde la frontal, pero su tiro salió sin fuerza. Y en el 33', Pablo atajó con dificultad un centro chut desde la izquierda de Nuñez. El meta de la Unión jugó el encuentro prácticamente de líbero, ya que los centrales gualdiverdes se apoyaron en él una y otra vez para liberarse de la alta presión utrerana. Antes del descanso, Oñate cortó dos claras ocasiones rivales, sobre todo una, en la que desbarató un peligroso contraataque de Jairo cuando ya enfilaba la meta barreña.

Tras el descanso, Jairo Caballero volvió a comenzar como terminó, desbordando a Santi y tirando desde la banda. Pero fueron los de Pallarés los que mostraron mejoría, al menos por un momento. En el 54' Triunfo colgó un balón al área que Oñate no logró rematar correctamente. Y un minuto después fue Legupín el que tuvo la mejor oportunidad del encuentro. Un balón rechazado por la defensa sevillana lo empalmó el gualdiverde con una espectacular volea que el poste izquierdo escupió.

Fue una de las últimas ocasiones. Marrufo probó en el 58' con un disparo cruzado desde la esquina derecha del área que se envenenó y puso en aprietos a Pablo. Y en el 63' fue Medina quien tiró desde la frontal, aunque sin convicción. No volvería a cometer ese error.

En el minuto 71, un balón procedente de la banda derecha acabó dentro del área y Paco Borrego falló en la marca del exalgecirista, que no perdonó y metió un tiro cruzado ante el que Pablo nada pudo hacer. Los últimos 20 minutos fueron un quiero y no puedo. La Unión lo intentó con corazón, pero sin acierto. Román, que sustituyó a Dani Guerrero, no apareció. La parte positiva, la irrupción de Álex Castillo, que con un césped en condiciones es capaz de mostrar la calidad que atesora. De sus botas nació la última ocasión barreña, en un disparo desde la frontal que obligó a Ayala a despejar de puños. En el descuento, pudo ser más grande la herida, ya que Álex Vázquez falló en un despeje y Carreño se encontró prácticamente solo en la frontal. El delantero la mandó fuera incomprensiblemente.

Octavo encuentro sin ganar de la Unión y tercera derrota consecutiva como local. El conjunto de Pallarés volvió a demostrar seguridad defensiva, pero cometió un error que les costó un gol en contra y tuvo muchos problemas para crear ocasiones. Los gualdiverdes conservan la décima plaza del grupo, con 22 puntos, y esperan que en la visita al Xerez CD se acabe la mala racha.