El CD Utrera visita a la Unión este domingo (17.30, a través de Footters) en medio de una racha positiva que, después de un comienzo más que titubeante. le hecho colocarse en mitad de la tabla, con la mirilla puesta en la parte alta de la clasificación.

Los sevillanos, que empezaron la temporada con dudas, han ganado cuatro de sus últimos encuentros y ya suman 23 puntos, uno más que los gualdiverdes, los que le colocan en la novena plaza del grupo X de Tercera división.

Los números como visitante del Utrera no son especialmente buenos. Cuatro derrotas, tres empates y tan solo dos victorias. Sin embargo, ha sido en dos de sus últimas tres salidas en las que ha conseguido llevarse los tres puntos, ante Rota (0-2) y ante el Pozoblanco (1-2). En su última salida el líder, el Puente Genil, le endosó un 3-1.

En el cómputo global, los de Jesús Galván acumulan unos números curiosos: cinco victorias (a las que hay que sumar la automática ante el Écija), cinco empates y cinco derrotas, en los que ha anotado 16 tantos y recibido 15. El ex algecirista Javi Medina, con cuatro tantos marcados, y Josemi, con tres, son dos de los peligros para la portería barreña.

El equipo mostachón cuenta con algunos conocidos de la comarca en su plantilla, como el caso de los ex del Algeciras Marrufo y el ya mencionado Javi Medina, el ex balono Manu Martínez, recién fichado, o el delantero Carreño, que pasó por Gibraltar. A ellos se unen jugadores con experiencia como Kiki, Sergio Navarro, Jairo Morillas, Del Río, Blanco o Ayala.

El entrenador del Utrera no podrá contar con Pavón, con molestias en el banquillo. Además, dejaron de formar parte de la primera plantilla Toni y Juan Delgado.

Los convocados para el partido ante la Unión son: Joaquín y Ayala; Nuñez, Cachana, Álex del Río, Álex Ortiz, Chema, Juanjo; Marrufo, Titi, Kiki, Jairo Caballero, Javi Medina; Jesús Blanco, Sergio Navarro, Josemi, Vicente y Carreño.

Galván opina que la mala racha de la Unión es engañosa: “Los Barrios es un rival muy peligroso aunque lleve siete encuentros sin ganar. En su campo, con sus dimensiones, con el césped, que no sabemos cómo lo encontraremos, se hacen fuertes. Es un rival que cambia mucho de sistema durante el encuentro, que tiene muchas variantes que te hace, estar muy atento al juego. No nos podemos relajar. En no conceder estará la clave para hacerles daño”, comenta.

“Será un partido duro e intenso. Por las dimensiones del campo tendremos que estar muy atentos a cualquier acción. Habrá mucho contacto y duelos y tendremos que prestar especial atención a las jugadas a balón parado”, afirma.