El linense Álex Quillo se despide del fútbol después de 18 años

El futbolista linense Alejandro Rodríguez Rivas (Álex Quillo) ha anunciado este miércoles a través de sus redes sociales su despedida del fútbol activo, tras haber competido esta última temporada en el Mons Calpe de la National League de Gibraltar. Álex Quillo se forjó en la cantera del Atlético de Madrid, con cuyo primer equipo llegó a ir convocado en la Copa de la UEFA y debutó frente al Granada-74 en Copa del Rey (2208-09) bajo la tutela de Javier Aguirre y como relevo de Raúl García. Su debut en Primera división se produjo con la camisola de la Unión Deportiva Almería.

Álex Quillo jugó después con el Recreativo de Huelva, Lucena, Mairena, A.O. Chania de la Segunda División de Grecia y tras una larga etapa en el Europa de Gibraltar, que vivió sus mejores momentos con el centrocampista en la plantilla, se retira tras vestir la camisola del Mons Calpe.

“Hasta siempre. Gracias por tanto. Te seguiré soñando”, antepone el ya exfutbolista en su carta de despedida a través de las redes sociales.

“Dicen que todas las cosas bonitas de la vida tienen un principio y un final. Dieciocho años después, pongo final a mi carrera deportiva sabiendo que ha sido el viaje más exigente, bonito y gratificante que la vida me ha podido regalar”, afirma.

“En este maravilloso viaje, me acuerdo de tantos y buenos momentos, aquella primera convocatoria con la primera plantilla, mi primer contrato profesional, el debut en la Copa del Rey con mi gente en las gradas, aquel debut en primera división o alguna celebración en el Nuevo Colombino”, abunda.

"En primer lugar quiero agradecer a toda mi familia y amigos, especialmente a mis padres y mis hermanos por vuestro apoyo incondicional, sin el cual ninguno de mis sueños se hubieran hecho realidad. Gracias de corazón”, recalca.

“Gracias a todos esos clubes que algún momento confiaron en mí para ser partícipe de su historia, en especial a Atlético de Madrid por la formación futbolística y educativa que jamás olvidaré”, continúa.

“Gracias a compañeros (algunos se han convertido en familia) entrenadores, cuerpos técnicos, directivos, aficionados. En definitiva, gracias a todos los que se han cruzado en mi camino en algún momento y me echaron un capote en momentos donde las fuerzas flaqueaba”, abunda.

“Agradecimiento eterno. Siempre intenté ser lo más honesto posible tanto dentro como fuera del campo y perdón si alguna vez no actúe de forma correcta”, escribe.

“Querido fútbol, hoy con lágrimas en los ojos me despido de ti pensando como una persona se sienta plena haciendo lo que más le gusta, aunque de alguna forma u otra siempre siempre estaré vinculado para estar lo más cerca de ti posible. Ya mañana me levantaré con las mismas ganas e ilusión para afrontar los nuevos retos que en la vida cotidiana se me presente”, finaliza.