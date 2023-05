El Lee do Kwan da otro paso adelante en el Andaluz de poomsae

Seis taekwondokas han representado al Lee do Kwan este sábado en el Campeonato de Andalucía de poomsae que se ha celebrado en la localidad de La Guardia (Jaén). Esta vez la representación de la entidad, íntegramente de Algeciras, no ha logrado medallas en una competición del altísimo nivel, pero eso no empaña la buena labor de los chicos, que en su mayoría han demostrado una enorme progresión.

El Lee do Kwan ha estado representado por Andrea Sánchez (alevín); Alejandro García y Manuela Marín (infantiles), Alejandro Sánchez, Rocío Perea y Sara Khnoribietier (cadetes).

Los poomsaes o pumses de taekwondo son combinaciones de movimientos que representan ataques y defensas ejecutados en un orden concreto o línea de movimientos. Simulan ataques y defensas contra uno o varios atacantes imaginarios. Tienen un componente místico y filosófico que forma parte de la cultura y tradición del pueblo de Corea.