Valderrama vuela alto en la post-pandemia

La edición 2021 del Andalucía Masters, competición del Circuito Europeo de Golf que se celebrará en el Club Valderrama de San Roque entre los días 14 al 17 del próximo mes de octubre, presenta entre sus numerosos y habituales atractivos dos que no admiten debate y que de alguna forma están entrelazados. Por un lado la presencia del incontestable número uno del mundo, el Jon Rahm, que eclipsa la ausencia de Sergio García. Y por otro, el regreso del público a las calles del mítico escenario de la Ryder Cup de 1997 después de que la pandemia le obligase a semi-cerrar sus puertas en la edición precedente. Así ha quedado de manifiesto en la presentación que ha tenido lugar este martes en los salones del club y en la que todos los ponentes han hecho especial hincapié en la importancia del respaldo institucional y de las empresas patrocinadoras y en animar a los vecinos del Campo de Gibraltar a disfrutar de esta cita.

El acto contró con la presencia del viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Alejandro Cardenete, el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Mansilla, el concejal de Deportes del Ayuntamiento sanroqueño, Ángel Gavino y el director general de la entidad anfitriona, Javier Reviriego. Real Club de Golf Valderrama. Además tomó la palabra por videoconferencia Simon Alliss, director de torneos del European Tour.

Introdujo la presentación el responsable de prensa del Circuito en España, Óscar Díaz, quien dio paso a la intervención de Simon Alliss, quien agradeció a Valderrama y a los patrocinadores que hacen posible “este fantástico torneo”.

“Han sido dieciocho meses muy difíciles, pero ya hemos superado lo peor y tenemos por delante un futuro brillante”, subrayó Alliss “Hemos tenido que superar torneos a puerta cerrada y ahora volvemos al maravilloso Real Club Valderrama, con muchas ganas de ver sus calles llenas de aficionados y escuchar el rugir del público”.

Javier Reviriego, director general de un Valderrama que ostenta el récord de competiciones del Tour Europeo, recalcó que en 2020 la organización decidió seguir adelante “gracias al compromiso de los sponsors”

“Estamos en un año muy especial, porque vuelve el publico y porque tenemos el privilegio de contar con Jon Rahm es el indiscutible número uno del mundo”, dijo con orgullo. “No es común ver al número uno y eso se está reflejando en la venta de entradas”.

“El campo lo vamos a presentar duro y exigente, pero justo”, adviritió. “Hemos tomado medidas medioambientales para hacer de Valderama un campo más sostenible. Estamos muy concienciados con todo lo relacionado con el consumo de agua y trabajamos para que sea un campo sin un gran impacto en el uso de recursos”.

“Valderrama es de los pocos campos que soporta la nueva tecnología, y tratamos de defendernos con greenes más duros y pequeños”, detalló. “Va a ser un gran espectáculo, porque además los jugadores no están acostumbrados a enfrentanse con este tipo de escenarios”.

Pablo Mansilla, presidente de la Federación Andaluza de Golf aseguró que estaba “en el mejor campo del mundo” y vaticinó: “Y por eso vamos a tener el mejor espectáculo del mundo”.

Mansilla, como todos los intervinientes, expresó su agradecimiento a todos los que respaldan el torneo y subrayó su importancia “para la promoción del golf y para que lo pueden conocer los que aún no han tenido contacto con él”.

“En Andalucía contamos con más de 48.000 licencias, entre ellas seis mil de niños, queremos seguir creciendo y para eso necesitamos eventos como éste” dijo. “Para eso y para que los que ya conocemos el golf podamos disfrutar de referentes como Jon Rahm”.

Mansilla: "El golf es amigo de la naturaleza"

Mansilla puso énfasis a la hora de recordar que el golf “es amigo de la naturaleza” y desveló que en proam del Andalucía Masters tomarán parte los campeones de Andalucía en las diferentes categorías inferiores, alguno de los cuales tienen licencia a los clubes de San Roque.

Angel Gavino, quien disculpó la ausencia del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix “por motivos de agenda” recordó “el papel que ejercen los medios de comunicación” en la promoción del torneo y por ende de la comarca y de toda Andalucía, y puso en valor la figura de Sergio García para el crecimiento del Masters “a pesar de que no pueda estar en esta edición”.

“El mejor campo de Europa reunirá a los mejores del mundo y entre ellos al número uno sin discusión”, comentó Gavino, quien añadió: “La vuelta del público es la mejor noticia después de que la pandemia lo impidiese el pasado año. Es importante sentir el calor de los aficionados y estos están deseosos de ver buen golf y ya al estar Jon Rahm la expectación se dispara”.

El torneo prolonga una “temporada turísticas que este año ha sido excepcional” en San Roque, para lo que ha sido importantísima la aportación de los siete campos del municipio “que han puesto en marcha nuevos proyectos en momentos muy difíciles”, valoró el concejal de Deportes. “San Roque no se entiende sin golf, pero la realidad es que tenemos una oferta muy amplia, con polo, deportes náuticos, actividades culturales...”

El Viceconsejero de Turismo de la Junta, Alejandro Cardenete, quien después de subrayar los excelentes números de la industria del turismo en la comunidad autónoma en el recién finalizado verano, agregó: “Hablar de golf por la Consejería es hacerlo de un subsector que cuidamos para que sea un factor diferenciador en nuestra oferta. Estamos apostando por éste y otros torneos para que siga siendo un aliciente, ya que ayuda a desestacionalizar el turismo”.

“En 2020 apostamos por un torneo sin público, aunque se hizo un experimento con reducido número de espectadores lo que nos convirtió en referente mundial”, recordó. “Andalucía estuvo con el sector en una situación muy complicada y ahora empezamos a recoger los frutos”.

Cardenete se mostró convencido de que el Andalucía Master “volverá a colocar Andalucía en el mapa mundial de golf con la alegría de contar con el número uno del mundo” antes de felicitar “a los responsables de que éste siga siendo un torneo de primer nivel”. “Siempre tendréis a la Junta a vuestro lado”, se comprometió.

El Andalucía Masters contará con un espectacular plantel internacional encabezado por Jon Rahm, actual número uno del mundo, primer ganador español del U.S. Open y recientemente galardonado con el PGA Player of the Year otorgado por la PGA of America, además del Vardon Trophy y el Byron Nelson Award al jugador con una media de golpes más baja en la temporada 2020-21 del PGA Tour. Jon Rahm actualmente es tercero en la Race to Dubai a 600 puntos de Collin Morikawa, y ganando en Valderrama se pondría líder en este ranking.

Refuerza la nómina de la competición Rafa Cabrera Bello, tres veces ganador en el European Tour y miembro del equipo europeo que disputó la Ryder Cup de 2016. El grancanario regresa al Real Club Valderrama después de brillar en el Open de España disputado en este club en 2016 y convertido en uno de los principales baluartes del golf español de la última década. Este jugador llevaba varios años sin poder acudir a Valderrama, cuya organización sigue trabajando para incorporar a otros jugadores de la Ryder Cup.

Ya están a la venta las entradas para de la edición de este año del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, y la flexibilidad de la oferta permite escoger entre accesos individuales para cada jornada, abonos de cuatro días o pases para el fin de semana, con tarifas preferentes para menores de 14 años, federados o personas de movilidad reducida.

Las entradas se pueden adquirir en el menú entradas de la web del torneo, en edamgolf.es o en Fever.