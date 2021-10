Valderrama busca nuevo monarca

El emblemático Club Valderrama de Sotogrande (San Roque) tendrá este domingo nuevo rey. Entre los candidatos al título cuando solo restan 18 hoyos para que acabe el Estrella Damm Andalucía Masters no hay uno solo que haya levantado el título en las ediciones precedentes. Es líder el inglés Laurie Canter (-7), mientras que Sebas García (al par) es el mejor español y está compartiendo una concurrida décima plaza. Hasta diez países están representados entre los quince mejores de la clasificación. El guadiareño Álvaro Quirós, que este sábado firmó los 71 impactos del libro de ruta del campo, comparte el puesto 44, con +4.

El público atestó Valderrama para la tercera jornada. El buen tiempo y, sobre todo, la tregua que proporcionó el viento propiciaron unos resultados bastante más bajos de los habituales en este torneo como bien refleja la estadística de golpes. En la primera jornada el campo se jugó en una media de 74,3 golpes, el viernes en 73,4 y en la tercera bajó hasta los 71,7 golpes. Veintiún jugadores completaron el recorrido bajo par.

La vuelta más baja del día la protagonizó el estadounidense David Lipsky con 64 golpes con un bogey y ocho birdies para -7. Curiosamente, anoche decidió cambiar de putt, algo que nunca había hecho en mitad de un torneo.

Apenas un puñado de golfistas lograron encontrar la clave, al menos temporal, del recorrido de San Roque, encabezados por un Canter que sumó un 67 a su 65 del día anterior para despegarse de su compatriota Matt Fitzpatrick, jugador Ryder y único representante del a priori partido estelar del campeonato que sigue con opciones de victoria después de la eliminación el viernes del número 1 del planeta, Jon Rahm, y el descenso del canario Rafa Cabrera Bello.

El inglés, además, es el único jugador de los ocho primeros que aún no se ha diplomado en el European Tour con una victoria, y se enfrentará en la jornada decisiva a la exigencia del recorrido de Valderrama y a la pujanza de sus rivales. Para ello, necesitará un arma imprescindible: la calma.

“Me cuesta estar tan tranquilo, aunque me esfuerzo por mantenerme todo lo equilibrado que puedo. Ayuda en un campo así. A veces tiramos el resultado por la ventana y es por lo que sentimos. El campo plantea diferentes desafíos y no puedes obsesionarte si te van mal las cosas”, explicaba Canter al final de su vuelta.

El ganador de la Copa del Rey de 2011 tendrá que vérselas con un contingente variopinto liderado por su compatriota Matt Fitzpatrick, a tres golpes de Canter, y por el estadounidense David Lipsky, autor de un espectacular 64. Por detrás, en la cuarta plaza, el austriaco Bernd Wiesberger, otra estrella Ryder, el australiano Min Woo Lee, ganador del último Open de Escocia, el italiano Renato Paratore, el francés Romain Langasque, también ganador de la Copa del Rey y el sueco Sebastian Soderberg.

Toman la alternativa como principales bazas españolas el madrileño Sebas García, que ya la semana pasada tuvo un comienzo estelar en el Acciona Open de España, y el malagueño Alejandro Cañizares con +1, seguidos por Pablo Larrazábal y Rafa Cabrera Bello con +2.

“Siempre me ha gustado este campo porque es agradecido. Si le pegas bien a la pelota, te va a responder y a los hechos me remito, ya que llevo tres días pegándoles muy bien”, explicaba Sebas García. “El putt ha sido mi mejor arma, pero en Valderrama necesitas los catorce palos”.

El golpe del día lo protagonizo el austriaco Bernd Wiesberger, que hizo eagle en el hoyo 1, un par 4 de 365 metros que completó en dos golpes. El jugador del equipo europeo de la Ryder Cup dejó el golpe de salida a unos 90 metros de la bandera y consiguió embocar con el wedge.

La clasificación íntegra del Estrella Damm Andalucía Masters después de la tercera jornada se puede consultar en este enlace.