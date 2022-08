Alison Lee defiende título en La Reserva

La estrella estadounidense Alison Lee calienta motores para defender su título de campeona en el Aramco Team Series, competición que se disputará en La Reserva Club de Sotogrande (San Roque) entre los días 18 y 20 del presente mes de agosto con una bolsa de premios de un millón de dólares. Lee sostiene que “haber entrado en modo vacaciones” fue la clave de su victoria del pasado año, un triunfo que no podrá olvidar por cuanto fue su primera victoria profesional en la clasificación individual después de ocho años en el Tour, lo que provocó emocionantes momentos en el green del 18.

La jugadora norteamericana se impuso por cinco golpes en el formato individual de la primera edición del torneo del Ladies European Tour en el Club La Reserva el pasado agosto. “He demostrado que puedo jugar bien en La Reserva, y estoy decidida a hacerlo de nuevo”, asegura.

Un año más tarde, la jugadora de 27 años, está convencida de que llega con opciones de defender su condición de campeona, que atribuye a lo que cree que fue “una mentalidad relajada de vacaciones”, consecuencia de llevar a cabo su primer viaje a España y jugar en el inigualable entorno sanroqueño.

Según cuenta Lee: “Esa semana fue como un sueño para mí. Casi me sentí como si estuviera de vacaciones: era un lugar estupendo, un campo increíble y mi primera vez en España”.

“Me dije a mí misma que me lo tomara con calma y que no fuera demasiado dura conmigo. El evento estaba entre dos majors, que es cuando normalmente intento tomarme una semana de descanso, así que me tomé la semana con mucha tranquilidad y traté de divertirme y disfrutar del momento. Creo que eso me ayudó mucho con mi juego y me permitió ejercer un gran rendimiento y finalmente ganar el evento”.

“Si preguntas a varias jugadoras, te dirán que juegan mejor cuando se sienten bien, cuando están mentalmente en un buen lugar y cuando se sienten confiadas. Creo que esa semana tuve todo eso a mi favor. Siempre lo recordaré”.

Con una agenda completísima que incluía hasta siete eventos consecutivos alrededor de Europa, Lee tuvo que esforzarse para encontrar el tiempo necesario para celebrar adecuadamente su victoria, que admite que le produjo tanto alivio como alegría.

Lee contó que “[la victoria] tuvo definitivamente un gran impacto en mi mentalidad de cara al futuro, fue enorme. Venía de un par de años difíciles en el Tour, estaba en mi octavo año en el Tour y sentía que estaba en la mitad de mi carrera profesional. Había pasado por algunos altibajos y estado muy cerca de ganar, pero en ese momento empecé a tener problemas y a adelantarme a los acontecimientos. Creo que eso me afectó mucho desde el punto de vista mental y empezó a notarse en el campo de golf”.

“Sin embargo, ser capaz de ganar me aportó confianza y me dio ese empujón que necesitaba para trabajar duro y experimentar esa sensación otra vez y llegar a la cima de nuevo”.

El impacto de ese triunfo ha sido muy relevante en lo que va de la temporada para Lee, que ha tenido una gran actuación en los cuatro majors hasta la fecha y que llegaba al AIG Women's Open que acaba este domingo tras haber terminado en la quinta posición en el Open de Escocia.

“Diría que estoy muy contenta con cómo ha ido esta temporada hasta ahora, teniendo en cuenta dónde estaba hace tres o cuatro años cuando tuve que volver a la escuela Q. Sólo he fallado un corte en todo el año y creo que he jugado con mucha regularidad. ¿Siento que puedo jugar un poco mejor? Sí, pero siento que mi juego está a un gran nivel y me creo que me encuentro muy cerca de mi mejor momento. Sólo necesito un poco de magia en esa semana para que todo encaje y funcione. Obviamente, hay cosas en las que tengo que trabajar, pero en general, desde el punto de vista de la consistencia, me siento muy bien con mi juego”, aseguró Lee.

La estadounidense, que volverá a defender su título en España dentro de quince días, se enfrentará a un excelente grupo de ganadoras de grandes premios y estrellas de la Solheim Cup, como Nelly y Jessica Korda, Anna Nordqvist, Bronte Law o la española Carlota Ciganda.

Doce meses después de la Aramco Team Series Sotogrande de 2021, los ojos del golf mundial volverán a dirigirse al sur de España para la Solheim Cup bienal, una competición en la que Lee sólo ha participado una vez, en 2015.

Ahora, llamando a la puerta de un puesto dentro de los 50 primeros de la clasificación mundial (actualmente la quincuagésima tercera), Lee admitió que un puesto en el equipo de Estados Unidos el año que viene es un objetivo al que aspira.

Cuando se le preguntó si era una motivación, Lee dijo: “Sí, por supuesto. No he podido jugar en la Solheim Cup desde 2015, así que definitivamente es algo a lo que le doy vueltas, un equipo del que quiero formar parte de nuevo y una experiencia de la que quiero formar parte una vez más. No me estoy estresando tanto por ello, obviamente quiero estar en el equipo, pero espero que si juego bien al golf todo venga rodado”.

La estadounidense admitió que tendrá que dar lo mejor de sí misma para conservar un trofeo que ha significado tanto para su carrera cuando salga al campo de juego en las Aramco Team Series Sotogrande de este año.

Sin embargo, está deseando volver a jugar en el formato único de las Aramco Team Series y regresar a La Reserva Club Sotogrande.

“Estoy muy emocionada”, dijo Lee. “Es un campo muy competitivo, incluso más que el año pasado, así que tengo muchas ganas y espero poder jugar tan bien como en la edición anterior”.

“Los eventos de las Aramco Team Series siempre resultan de clase mundial. Se celebran en lugares fantásticos y conozco a muchas de las chicas que juegan este año. Todas hemos hablado de ello y estamos muy emocionadas, porque es más divertido y un formato más relajado”.

“La Reserva también es preciosa, pero recuerdo que el año pasado fue un reto. Creo que en la segunda y tercera ronda hubo mucho viento, así que fue complicado. A veces, cuando juegas en condiciones difíciles y te acercas al final de tu ronda, te rindes y te cansas y quieres acabar con ello, especialmente si no estás teniendo un buen día. Pero cuando juegas con el mismo grupo y en equipo, como en las Aramco Team Series, juegas por un objetivo común, así que hay un extra de motivación”.

