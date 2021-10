Gisela Pulido acaba undécima el Mundial de Fórmula-Kite

La tarifeña de origen catalán Gisela Pulido,lla única española que alcanzó la fase definitiva, finalizó este domingo en undécima posición el Campeonato del Mundo de Formula Kite que se ha celebrado en Torregrande, Cerdeña, (Italia), donde en la última jornada se impusieron las condiciones de viento justas para disputar las Medal Series.

Con un séptimo puesto en las series preliminares, la tarifeña se ganaba un puesto en las Medal Series, que comenzaban con las pruebas semifinales disputadas entre las regatistas clasificadas del puesto 3 al 14. La española partía con posibilidades de escalar posiciones, pero como ella misma comentaba, “el material elegido para este campeonato no me garantizaba los mejores resultados con vientos flojos, por lo que de entrada ya sabía que mis opciones quedaban coartadas al caer el viento y tener que utilizar la cometa grande que no me permite optimizar la navegación”.

Tras un campeonato en el que Gisela Pulido siempre se ha situado en los primeros puestos, se veía forzada a darlo todo sin grandes aspiraciones. Un 6-4 en las dos semifinales la situaban finalmente en el puesto 11 de la clasificación final, que ha estado encabezada por la americana Daniela Moroz. Marta Sánchez, segunda integrante del equipo femenino español, se clasificó en décimo segunda posición del grupo plata.

El título masculino ha quedado en manos del francés Theo de Ramecourt, con el español Alex Climent en el puesto 21, y Bernat Cortés sexto en el grupo bronce.

Como valoración general, Gisela Pulido se muestra satisfecha al constatar que desde la celebración del europeo en Montpellier su técnica de navegación ha mejorado y ya se encuentra al nivel de las mejores: “Sabía que llegaba con nivel suficiente para estar en el Top 4, pero ni han sido mis condiciones en las Medal Series, ni el material que he tenido que utilizar para ello estaba optimizado. Lo he dado todo, he hecho muy buenas salidas, pero no lograba el ángulo necesario para mantenerme al frente”, dijo.

Las clasificaciones íntegras de la prueba de pueden consultar en este enlace.