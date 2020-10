Gisela Pulido consolida su liderato en la Fórmula Kite Spain

Gisela Pulido ha consolidado su liderato en el circuito Fórmula Kite Spain Series. La campeona de Tarifa se afianza en la primera plaza de la general tras lograr la segunda posición en la tercera prueba, la Tuna Fish FKSS 2020 Mallorca, que se celebró en aguas de Palma.

Pulido solo cedió ante la campeona de Europa de la especialidad, la polaca Julia Damasiewicz. La vencedora, que estuvo entre el top ten con los chicos, es a sus 15 años uno de los talentos de la categoría y amenaza con pelear la general a la tarifeña.

Damasiewicz tenía previsto irse a Polonia a reincorporarse al colegio, pero el Covid ha cerrado las aulas en su país por lo que han cambiado los planes y estará del 23 al 25 de octubre en Formentera en la Fly Sardine FKSS 2020. Allí se volverá a ver las caras con Gisela Pulido, que no para de ejercitarse para tomarse su particular revancha: "Julia es la campeona de Europa y es una gran competidora. Le he ganado en cuatro de las mangas y eso para mí ya es mucho. En Formentera habrá más viento que aquí y esas condiciones me favorecen más".