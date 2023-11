El Lynx acusa a la Federación de Gibraltar de "socavar" la integridad de la liga y recurrirá a la UEFA y a la FIFA

Alberto Parody, presidente del Lynx FC, acusa a la Gibraltar Football Asociation (GFA) de haber “socavado la integridad de la liga nacional de fútbol de de la Roca y anuncia su decisión de recurrir tanto a la UEFA como a la FIFA para defender lo que entiende que son sus derechos vulnerados. Parody sostiene que el Lincoln Red incurrió en alineación indebida en el encuentro de liga que enfrentó a ambos conjunto el domingo 24 de septiembre, pero que la GFA determinó de manera arbitraria no sancionar al conjunto rojinegro.

Parody encabeza una carta pública con un titular que dice. “GFA falta de aplicación de las regulaciones disciplinarias, la integridad de la Liga Nacional de Fútbol de Gibraltar ha sido completamente socavada”.

El presidente del Lynx sostiene que persigue “crear conciencia y exponer los fallos significativos en la Asociación de Fútbol de Gibraltar y la integridad de la Liga de Fútbol de Gibraltar”.

El mandatario cuestiona “la manera partidista y abiertamente parcial en la que se trata a los equipos de toda la liga con niveles inconsistentes y contradictorios de apoyo, aplicación de la ley, castigo y preferencia discriminatoria. Estos fallos han socavado total y completamente la integridad y transparencia de la Liga, y el mismo espíritu que la Asociación pretende inculcar y ofrecer a la comunidad futbolística de Gibraltar”.

Parody detella: “El domingo 24 de septiembre de 2023, Lincoln Red Imps Gibraltar jugó un partido de la Gibraltar Footballing League contra Lynx FC. Durante este encuentro, Lincoln alineó a un jugador senior que no era elegible para participar debido a una suspensión disciplinaria previa”.

“Estos hechos son claros e indiscutibles. Independientemente de la naturaleza inequívoca, indiscutible y clara de la infracción y de la flagrante infracción del Reglamento Disciplinario, la Asociación de Fútbol de Gibraltar no pudo, o tal vez no quiso, hacer cumplir el Reglamento Disciplinario y castigar al Lincoln por esta clara infracción del reglamento”, sostiene.

“En cambio, la Asociación optó por formar un Comité Disciplinario (DC por sus iniciales en inglés) para conocer el caso. El panel de tres personas estaba formado por miembros locales, algunos de los cuales ya habían formado parte de un Comité Disciplinarios. Las conclusiones confirmaron que no hubo ninguna infracción del Reglamento y, por lo tanto, no se aplicarían castigos ni sanciones adicionales a Lincoln Red Imps Gibraltar”, añade.

Parody recuerda que apenas doce meses antes, se informó de una infracción similar del reglamento: un presunto jugador no elegible fue alineado durante el partido de la temporada pasada entre Mons Calpe SC y St Joseph's FC. Los hechos de este caso son consistentes. Sin embargo, la decisión de Comité Disciplinario no lo fue. En este asunto de la temporada pasada, el Comité Disciplinario consideró que Mons Calpe SC había incumplido el Reglamento de Disciplina y le impuso una sanción, de acuerdo con el Reglamento. Un miembro era común a ambos países en desarrollo y, sin embargo, el resultado y la decisión son completamente opuestos.

Afirma Parody: “¿Cómo puede ser esto? Sólo se puede especular que existe cierta parcialidad hacia determinados equipos dentro de la liga; un enfoque inconsistente; y una Asociación que no puede, o quizás no quiere, hacer cumplir las reglas, tal como están claramente establecidas.Esto no sirve más que para socavar la integridad de nuestro juego, debilitar las reglas y la estructura regulatoria que se espera que todos cumplamos y, quizás lo más preocupante, cuestionar si la Asociación es realmente apta para gobernar”.

El Lynx FC va a apelar a la UEFA y a la FIFA ”para su revisión y consideración adicional".