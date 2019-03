Unión, toca ser ambiciosa

La Unión Deportiva Los Barrios, casi sin bajarse del autobús, se mide este domingo (12:00) al Écija Balompié. Los barreños, tras tres jornadas sin ganar, viajan a territorio astigitano como quintos con 57 puntos a uno sólo de la cuarta plaza en el grupo X de Tercera. Un triunfo visitante en el San Pablo podría colocarles terceros a expensas de lo que suceda con Ceuta y Betis Deportivo en sus visitas a Algeciras y Arcos, respectivamente. Los gualdiverdes tratarán de hacer buenos los empates ante Cádiz B y el conjunto ceutí conseguidos en los últimos días frente a un Écija, que poco tiene que ver con el coloso en apuros que visitó el San Rafael en la primera vuelta.

Alineaciones probables Écija Balompié: Adri Rosa, Chuli, Cote, Iván, Manu Martínez, Adri Delgado, Davilu, Koke, Lopes, Castilla y Bubu.

UD Los Barrios: Zamora, Gonzalo, Álex Vázquez, Bonaque, Gustavo, Mario, Juanma, Goma, Ayala, Forján y Alan.

Árbitro: Manrique Antequera (Granada).

Hora: 12:00 (32ª jornada).

Campo: San Pablo de Écija.

Antecedentes: Tres visitas barreñas a Écija y tres derrotas. La última por 6-0, en la 2016-17.

Y no se engañen, el Écija sigue siendo una entidad en problemas, lo que sucede es que de la plantilla, o mejor dicho, del plantillón que aterrizó en la Villa el pasado octubre apenas hay rastro. A los de por aquel entonces Rafael Escobar les bastó con un golazo del incombustible Mario para hacer hincar la rodilla a los ecijanos. Tanto dista de aquel Écija como de aquella Unión.

Los barreños, resurgidos, comenzaron a cimentar su meteórica campaña en aquellas semanas que ahora le permiten soñar con hacer algo grande esta temporada. Los de Carlos Ríos intentarán hacer buenos los puntos de los pasados domingo y jueves (debido a la jornada intersemanal) si no quieren verse descolgados de la absolutamente alocada marcha a la que funciona la cabeza del grupo X.

La Unión no depende de sí misma esta jornada para acabar dentro de las cuatro primera posiciones. Los de la Villa, si ganan, tendrán que esperar resultados en el Nuevo Mirador y en el Antonio Barbadillo. Muy cerquita de Los Barrios, Algeciras y Ceuta dirimirán buena parte de sus opciones para jugar la liguilla en un duelo de altos vuelos, mientras que el Arcos recibe al filial del Betis.

Carlos Ríos es de los que prefiere no modificar las cosas cuando todo va bien. El técnico gualdiverde ya avisó el día de su presentación hace pocas semanas su intención de no trastocar el estilo del equipo. Y así lo está haciendo. El jueves pasado apenas tocó el once, cosa que para este partido tampoco variará demasiado.

"Esta jornada no perdemos a nadie por lesión afortunadamente y recuperamos a Alan", explicó el técnico de la Unión. Todo apunta a que la vuelta de Alan, tras cumplir ciclo de tarjetas, pueda ser la única variación en el once, probablemente en detrimento de Sergio Iglesias a costa de retrasar a Gonzalo al lateral.

El rival de los gualdiverdes se espera que salga a morder. Los ecijanos miran de reojo el descenso y saben que sus opciones para salvar la categoría pasan por atar los máximos punto posibles en casa, sabedor de que el bloque ya tiene el mismo nivel que el de antes. "Nosotros no nos fiamos de nadie. El Cádiz B tuvo que sufrir para ganarles el otro día, lo que quiere decir que el Écija se ha reforzado muy bien. Los partidos hay que jugarlos", aseguró Ríos.