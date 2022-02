La UD Los Barrios revive al colista y cae a puestos de descenso (3-0)

La Unión Deportiva Los Barrios se complica la vida. El equipo de Mariano Marcos cayó derrotado con contundencia (3-0) en el campo del CD Cabecense, un colista con trampa, como ya avisó el técnico de los gualdiverdes, que sacó su mejor cara sobre el sintético del Carlos Marchena. Los gualdiverdes sufrieron su tercer revés consecutivo y después de cinco jornadas sin ganar caen a los puestos de descenso del grupo X de la Tercera RFEF tras la 23ª jornada.

La Unión, que se encuentra en plena metamorfosis tras la llegada in extremis de los refuerzos de invierno, dio un paso atrás importante en un momento señalado. Los gualdiverdes no solo dieron vida al colista, también perdieron el golaveraje particular con un Cabecense que había caído por 3-1 en el San Rafael.

Los barreños mantuvieron el tipo y compitieron la mayor parte del partido en Las Cabezas, pero pagaron muy caros los dos errores defensivos que marcaron el rumbo del encuentro a la media hora de juego. Las dos jugadas las protagonizó Luismi, el más destacado de los rojinegros: primer abrió la lata en una acción personal en la que acabó por los suelos y, cinco minutos después, aprovechó el robo y el pase de José Carlos para superar a Pablo y poner el 2-0.

Los Mariano lo intentaron tras el descanso. El técnico tiró de banquillo y buscó el revulsivo, pero el Cabecense se sintió muy cómodo con la ventaja y en una superficie que domina de maravilla. Ya en la recta final del choque, los de casa sentenciaron en una rápida jugada culminada por Dani Guerrero, quien en el último minuto hizo el cuarto, pero fue anulado por fuera de juego.

La Unión cae a la antepenúltima posición con 17 puntos, ve acercarse al Cabecense con 14 puntos y queda a dos del Rota, el cuarto por la cola.