La selección española masculina de balonmano playa, con los algecireños Gonzalo Cervera y Domingo Luis Mosquera y el portero cordobés del BM Playa Algeciras Ramón Fuentes, se colgó este miércoles la medalla de plata de los ANOC World Beach Games 2019, las olimpiadas oficiosas de los deportes de playa que se han celebrado en Doha (Catar). Solo Brasil, la vigente campeona del mundo, que acumula cinco títulos en sus vitrinas, y en el shoot out pudo con el equipo de Jaime Osborne, al que superó por 1-2 (17:14, 18:19 y 10:11). El combinado femenino, con la algecireña Laura Gil, finaliza en octava posición.

Brasil comenzó por delante la final, pero rápido reaccionaban los Hispanos de la Arena con una parada de Ramón Fuentes y posterior gol de Gonzalo Cervera. Con la intensidad propia de una final, España sufría ante la férrea defensa de Brasil, pero lograba mantener el ritmo. La primera ventaja llegaba tras el gol de Alberto Castro, pero el conjunto carioca tomaba de nuevo la iniciativa en el marcador tras dos buenos ataques.

Juan Antonio Vázquez Chispi aparecía en el momento clave para mantener la igualdad en el luminoso hasta que Alberto Castro marcaba en dos ataques consecutivos para asegurar el primer set favorable a los Hispanos de la Arena.

Antonio Jesús Espada inauguraba el marcador en el segundo set tras una buena jugada de ataque pero, sin embargo, Brasil conseguía poner rápido el 4:2 a su favor tras una magnífica intervención de Marcelo Tuller a la pena máxima de Chispi.

Ante el buen nivel de España, Brasil intensificaba aún más su defensa y concedía una nueva pena máxima que no fallaba Alberto Castro. El partido se convertía en un ida y vuelta hasta que Ramón Fuentes volvía a aparecer para impedir que Brasil empatara y disfrutar de unos minutos de ventaja.

Gonzalo Cervera, en el equipo ideal de la competición

Sin embargo, el cuadro brasileño quería poner cara la victoria y lograba devolver las tablas hasta poner el 18:18 a falta de seis segundos, forzando el gol de oro que le otorgaba el segundo set al conjunto sudamericano y llegando a unos shoot-outs igualadísimos en los que Alberto Castro lograba estirar el partido hasta la muerte súbita, anotando una pena máxima sobre la bocina.

La mala fortuna se cebó con los Hispanos de la Arena en la siguiente jugada, en la que el algecireño Gonzalo Cervera no pudo anotar su lanzamiento, lo que de facto suponía que el equipo nacional se quedaba en el segundo peldaño del podio.

Gonzalo Cervera fue incluido en el equipo idea de la competición.

Las Guerreras de Laura Gil, octavas

Por su parte, las Guererras de la Arena de la especialista defensiva algecireña Laura Gil, entrenadas por Juan Carlos Zapardiel terminaban octavas tras caer en el último partido ante la selección de Grecia también por 1-2 (20:16, 19:26 y 6:7).

El equipo nacional comenzó su andadura en el torneo venciendo en cuatro de los cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos ante Vietnam, China, Polonia y Australia.

Desafortunadamente, las griegas pusieron punto y final a esta racha de victorias en unos shoot-out que se decidieron por la mínima (7:6). Con este resultado, las Guerreras de la Arena pasarían a los cuartos de final siendo segundas del Grupo B.

A pesar de este buen comienzo, las españolas no tuvieron la misma suerte en la eliminatoria, donde cayeron ante Dinamarca, vigente campeona de Europa, por 2:0, un marcador que no reflejó el esfuerzo derrochado en la arena por las españolas.

Tras la dura derrota, la selección trató de reponerse, pero volvieron a caer en sendos encuentros contra las selecciones de Polonia y Grecia en los días posteriores.