El Rocasa Gran Canarias renueva a la algecireña Paula Valdivia

El Rocasa Gran Canaria de la máxima categoría femenina del balonmano nacional, ha hecho oficial la renovación de la jugadora internacional de Algeciras Laura Valdivia, apartada de las canchas desde el pasado mes de febrero sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla de la pierna derecha que le obligó a pasar por el quirófano. La balonmanista no oculta su satisfacción por un lado por el hecho de seguir en un club con las máximas aspiraciones y por otro, por la evolución de su rehabilitación.

“Estoy muy contenta porque voy dando pasos de gigante en mi recuperación”, reconoce en un comunicado del CB Remudas la extremo derecho, quien ha pasado toda la cuarentena trabajando para recuperarse de su lesión en la rodilla derecha.

Sin embargo, Valdivia explica que, desde que se decretó el estado de alarma para frenar la expansión del Covid-19 (coronavirus), solo había podido acudir durante una semana a las sesiones de rehabilitación con el fisioterapeuta, por lo que asegura que “los dos últimos meses sin ayuda directa han sido complicados”.

Ahora ya puede acudir a las sesiones pero, para ella, “lo positivo” es que su rodilla a día de hoy “funciona bien y está progresando dentro de lo deseado”.

"Lo importante es que cuando regrese a la pista la rodilla esté 100 % estable y preparada para sobrellevar toda la exigencia física que requiere este deporte", añade la jugadora algecireña tras recordar que la recuperación de esta lesión podría llevar entre seis y siete meses.

Esta será la segunda temporada que la internacional vista la camiseta del Rocasa Gran Canaria tras el anuncio de que la directiva y la jugadora habían alcanzado un acuerdo por una temporada.

"Renuevo porque en este club puedo conseguir todos mis objetivos"

"Renuevo porque es un club que siempre quiere estar en la parte alta de la tabla, que siempre compite por intentar conquistar la Copa de la Reina, por la Liga y por competir en Europa", señala Paula en la nota de este miércoles.

"Éste es el club que mejor me puede ayudar a conseguir todos mis objetivos", considera. La extremo derecho recuerda la temporada recién finalizada y considera que no puede "hacer una valoración positiva” de la misma porque el equipo no pudo cumplir con los objetivos marcados a principios de curso y tuvo “muchos altibajos” durante el mismo.

Sin embargo, apunta que, de cara a esta nueva campaña y a nivel equipo, los objetivos serán “querer ganar la Liga, la Copa y jugar en Europa”, aunque también pide “que le respeten las lesiones".

El Rocasa Gran Canaria también ha anunciado en las últimas semanas, además de renovaciones, los fichajes de María Gomes, Adriana Marksteiner y Mizuki Hosoe, quienes Valdivia espera que se adapten lo más rápido posible al grupo y puedan así ofrecer “su mejor nivel”.