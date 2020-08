El guardameta Miguel Ángel González Macías regresa a casa. El Club BM Ciudad de Algeciras anuncia el fichaje del cancerbero, formado en su cantera, que vuelve a su equipo después de pasar Maristas Málaga, Gaes Málaga y Maravillas de Benalmádena y se une al proyecto encabezado por Alejandro Ledesma de cara a la próxima andadura en la Primera Nacional, en la que el plantel estará integrado por jugadores salidos de la base... y el incombustible Juan Bermejo.

El portero algecireño, de 25 años, 182 centímetros y 78 kilos, es aficionado a la música y tocar instrumentos en sus ratos libres al margen del deporte, afirma en sus primeras declaraciones, hechas públicas por el club a través de una nota de prensa: "El balonmano ha sido más que un deporte para mí, hizo darme cuenta lo importante que es el sacrificio día a día para conseguir tus objetivos, ya no solo en la pista sino también en la vida. También me llevé grandes amistades que serán para toda la vida en todos los equipos en los que he estado".

Respecto a la nueva temporada, añade: "Creo que va a ser una gran temporada, los primeros partidos serán muy importantes para tener una dinámica positiva, estoy seguro que haremos un gran inicio, mucho trabajo mezclado con la química que tenemos todos será la combinación perfecta para conseguir los objetivos marcados".

Por último, en recomendación a nuestra cantera, aconseja: "Para mí lo principal es el compañerismo y sacrificarte dando todo cada día, ya no solo por ti, también por el que está a tu lado, trabajar unidos es esencial para conseguir tus objetivos".