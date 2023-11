El BM Ciudad de Algeciras acaba en Madrid su ciclo de tres viajes consecutivos

El Balonmano Ciudad de Algeciras afronta este sábado su tercer desplazamiento consecutivo. El encuentro de la octava jornada del grupo F de la Primera Nacional llevará este sábado (18:00) a los de Iñaki Pérez, séptimos con ocho puntos, a la cancha del Safa Madrid, décimo con cinco. El preparador de visitantes califica de “muy importante” este duelo, pórtico de un calendario que se endurece hasta el final del presente año. El partido se puede seguir en directo en este enlace.

Los algecireños, que saldan hasta ahora este complicado periplo en ruta con un triunfo (en Córdoba) y una derrota (en Palma del Río), afrontan el más largo de los tres viajes, el que les lleva hasta Madrid. Unos 680 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para medirse a un Safa que después de tres intentonas aún no conoce el triunfo en casa. El conjunto de Algeciras busca una victoria que les permita cerrar este ciclo con un balance positivo (cuatro puntos de seis).

“Nos enfrentamos a un rival que el curso pasado fue de las gratas sorpresas de la competición, que este curso en lo que se refiere a resultados no ha comenzado demasiado bien, pero que despliega un buen juego”, analiza Iñaki Pérez.

“El Safa cuenta con una plantilla muy compensada, con gente joven, apuntalada por jugadores que ya están en su madurez deportiva”, significa el entrenador, que destaca la primera línea de su próximo adversario. “Igual no tienen nombres muy señalados, pero si gente con mucha proyección y ahora mismo cuentan con Thomas Simon, que está marcando la diferencia en el apartado goleador”.

El Ciudad de Algeciras viaja a la capital de España con todos sus efectivos de la primera plantilla senior, excepto con la ya consabida ausencia de Ricardo Carpintero, que permanece inédito en competición. Son bajas los juveniles ya adscritos al primer equipo Álvaro Peralta y Dani Hernández, que este fin de semana participan en los entrenamientos de la selección andaluza de su categoría.

Por el contrario forman parte de la expedición el meta Álvaro Gómez y los jugadores Pablo Martín, Brais Villalba y Miguel Ángel García.

El Safa no gana en casa

El BM Safa (Sagrada Familia) de Madrid, aprovechará el encuentro de este sábado con el Ciudad de Algeciras para presentar a todas sus categorías inferiores, lo que garantiza el ambientazo en su pabellón.

Los madrileños, que solo han perdido en uno de sus cuatro desplazamientos, el de la primera jornada a la cancha del Cajasur Córdoba, han saldado con derrotas sus tres partidos como locales, ante Sanse (25-31), Bolaños (18-23) y Maravillas Benalmádena (24-25) pero vienen de ganar en Córdoba a La Salle (21-22).

Los horarios de los encuentros de la octava jornada en el grupo F de la Primera Nacional y, al término de los mismos, la clasificación, se pueden consultar en este enlace.