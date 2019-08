Udea Algeciras disputa este sábado (20:30) en Marbella su primer encuentro de preparación. Tanto el conjunto algecireño como el marbellí debutan esta temporada en LEB Plata. Los visitantes viajan con solo siete efectivos.

Udea, que ya realizó un entrenamiento con sparring frente a un combinado de Gibraltar, se someten hoy a su primer test oficial de pretemporada, al que los que entrena Javi Malla llegan muy mermados.

Son bajas Ryan Ejim –que el domingo se proclamó campeón de la CBEL canadiense con los Saskatchewan Rattlers- Steve Kuminga y Andrew Kelly, que no aún no han finalizado los farragosos procesos burocráticos que le permitirán entrar legalmente en España. En el caso del último, su regreso a Algeciras, donde ya jugó el curso pasado, está previsto para las próximas horas, aunque no participará en el amistoso.

Se unen a la lista de ausencias el gibraltareño Sam Buxton, disfrutando de sus vacaciones profesionales fuera del país y el base linense Miki Ortega, que el pasado martes sufrió una lesión en el hombro durante un entrenamiento y tendrá que estar en reposo al menos una semana.

Por lo tanto, saltarán a la pista: Javi Fernández, Erikas Kalinicenco, Jabs Newby, Rubén Perea, Juanmi López, Mus Barro y Sergio Malla.

“Aunque tuviese a todos los jugadores a mi disposición no podemos sacar consecuencias a estas alturas”, reflexiona el preparador. “Ahora mismo de lo que se trata es de acumular sesiones de trabajo”.

El CB Marbella, que aceptó un ofrecimiento de la Federación Española para cubrir una vacante en LEB Plata, está entrenado esta temporada por Javi Florido, que llega para relevar a Francis Tomé, ahora en el Alhaurín de la Torre femenino. Florido, que la temporada pasada entrenó al CB Novaschool, pasó cuatro exitosos años en el CB Vélez y otros dos en el Rincón de la Victoria.

Entre los fichajes más relevantes destacan el alero Taylor Camerron (Morón de la LEB Plata) Willy Williamns III (ex de Benahavís y del CB Terra L`Alfas del Pi de Alicante) sin olvidar el regreso a casa de malagueños como Adri Fuentes y Álex Navajas.

Con todo la noticia negativa de este periodo de preparación se ha producido esta misma semana ya que Juanpe Jiménez se perderá toda la temporada tras volver a romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El club le busca un sustituto.

El CB Marbella devolverá el próximo seis de septiembre la visita a Udea, que el día 12 recibirá al CB Melilla de LEB Oro.