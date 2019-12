Ya en la 2017/2018 comenzó a despuntar, ya que firmó una gran actuación con el Rápido de Bouzas, club al que dejó a tan solo dos puntos de disputar la fase de ascenso a Segunda, lo que propició que llamase el Mirandes, con el que ascendió el curso pasado.

Tras concluir en el tercer puesto del grupo II el campeonato regular, superó las tres rondas del play off de ascenso, batiendo al Atlético de Madrid B, al Recreativo de Huelva y al Atlético Baleares.

Pese a lograr el ascenso, Borja Jiménez no continuó en la entidad burgalesa, decidiendo enrolarse en las filas del Asteras Tripoli, conjunto de la Superliga griega. Tras no ser capaz de cosechar buenos resultados, ya que sumó únicamente once puntos en 12 jornadas disputadas, el club heleno decidió destituirle.