El Fútbol Club Cartagena, el líder del grupo IV de la Segunda división B (en el que militan Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol), el equipo que mejor debería haber afrontado el descanso navideño, llega a él inmerso en una etapa de incertidumbre, después de que su entrenador, Gustavo Munua, y sus dos más directos colaboradores, Cristian Berman y Félix Martínez, hayan anunciado su marcha al Nacional de Montevideo, el equipo más galardonado de la Primera división de Uruguay.

A la marcha de Munua y de su cuerpo técnico se suma la del dos veces mundialista Fucile, que aceptó el llamamiento del equipo departamental por la amistad que le une al técnico, pero que tampoco ha tenido un papel especialmente relevante.

El presidente del Cartagena, Paco Belmonte, explicó en rueda de prensa que la posibilidad de que Munúa se marchase si le llamaba el que sin duda es el club de su vida, estaba contemplada desde el desembarco del preparador: “Si Nacional le llamaba, el club se comprometía a liberar su contrato. Ambos lo aceptamos. Es el club de su vida y es la única excepción que podíamos hacer. Siempre tendrá las puertas del club abiertas”.

El técnico, que el curso pasado vio el ascenso se le mostraba esquivo, ha dirigido a los albinegros en 63 partidos oficiales, con un balance de 36 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

Como es obvio, la plaza que queda libre es más que apetecible para cualquier profesional. Nadie pone en duda que la del Cartagena es una de las mejores plantillas no ya del grupo, sino de toda la categoría. De inmediato han comenzado a surgir candidatos. La Verdad de Murcia no descarta que Sivori, mano derecha de Munúa, le suceda en el cargo. Si no, la lista de supuestos candidatos se hace infinita.