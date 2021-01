El vestuario de la Real Balompédica Linense se marchó satisfecho del Nuevo Mirador. Los jugadores albinegros no solo valoran de manera muy positiva haber arrancado un empate del campo del líder invicto del grupo IV-A de la Segunda B, el Algeciras Club de Fútbol, sino que además entienden que este resultado, por las connotaciones que tiene todo Clásico del Campo de Gibraltar, "puede y debe suponer un punto de inflexión" para una plantilla que afronta como local sus dos próximos compromisos.

El autor del gol que le dio el empate a la Balona, Pito Camacho, bromeó con la ejecución del penalti, en la que necesitó un segundo remate, tras una parada del meta rival y un rechace del larguero, para que la igualada subiese al marcador. “Esto es para valientes y le he puesto incertidumbre”, dijo, riendo.

“Guille [Vallejo] me conoce, coincidimos en la Cultural y llevo muchos años enfrentándome a él y decidí tirarlo al centro como en Haro lo hice a un costado”, detalló.

El delantero almeriense se mostró “sorprendido” por la cartulina amarilla que le mostró el colegiado extremeño Manuel García Gómez por la forma en que celebró su diana. “Ni he hecho nada, ni he insultado ni le he faltado el respeto a nadie”, recalcó. “Lo que he hecho es celebrarlo con mucha rabia, me he tocado el escudo y he alzado los brazos, pero él me ha dicho que con eso lo que conseguía era complicarle las cosas, porque los espectadores se ponen nerviosos.... en fin”.

El pichichi albinegro se queja de que el entorno del equipo “hace ver que la situación es peor de lo que realmente es” y añade: “Es muy difícil jugar ante el Algeciras, por la confianza que tienen y nos llevamos un empate porque vamos a muerte”.

El defensa Mikel Fernández calificó el resultado obtenido por la Balona en el Clásico disputado en Algeciras como “un buen empate”.

“Después de todo por lo que hemos pasado, es un buen punto”, certificó el defensa vasco que vio “un partido igualado” que su equipo “pudo ganar al final” y el rival “también”.

El zaguero entiende que el punto logrado en el campo del rival por excelencia supone “un punto de inflexión”. “Estábamos con buenas sensaciones, buen juego, pero no acabamos de ganar partidos y esperemos que este resultado nos permita crecer, porque al final es que has sumado en casa del líder”.

A título personal, Mikel Fernández no cree que haya recuperado la confianza del entrenador. “No es eso, es que hay una gran competencia en el equipo Fabri y Carrasco están a un gran nivel y el mister elige unas veces a unos y otras, a otros, lo que hay que hacer es no parar y seguir trabajando”.

El macedonio Din Alomerovic explicó: “Estamos contentos de empatar un partido muy difícil, en el que en la primera parte demostramos que sabemos sufrir y en la segunda cogimos más el balón y por eso logramos un punto que está bien para nosotros”.

Preguntado por su ubicación en el costado derecho de la medular respondió: “A mí también me cogió de sorpresa cuando el míster me dijo que tenía planeado que jugase así, para sorprender al contrario, por lo balones parados y por eso lo di todo… pero a mí me gusta más jugar de lateral zurdo, que es donde lo he hecho toda la vida”.