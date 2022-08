El Badajoz competirá con Balona y Algeciras con cinco millones de deuda y en un concurso de acreedores

El CD Badajoz, rival de Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense en el grupo I de la Primera Federación afronta el arranque de la competición inmerso en un concurso de acreedores voluntario, en manos de un administrador concursal y que una deuda reconocida de cinco millones de euros.

Lo que debería ser una cortapisa para que el bloque del Nuevo Vivero pudiese realizar inversiones no le impide haberse comprometido a importantes desembolsos de cara al inminente curso. Por poner solo el ejemplo más conocido para los aficionados del Campo de Gibraltar, el del futbolista de Algeciras Francis Ferrón (ex de la Balona), por cuya contratación ganó en la puja al Atlético Baleares. Días después el preparador de los balearicos, el exbalono Jordi Roger, habló de que algunos equipos estaban dinamitando el mercado, aunque no señaló directamente a los pacenses.

La incertidumbre se cierne sobre la Primera Federación a menos de dos semanas de su arranque. Con la posible expulsión del Dux Internacional tras la segunda jornada -que cada día que pasa se antoja sin que lleguen soluciones económicas al conjunto madrileño se antoja más probable- la delicada situación del Badajoz aparece en el horizonte. Es cierto que en dicha entidad ha desembarcado un fuerte grupo inversor, el mexicano Atlantis, pero no es menos cierto que desde su refundación en 2012 ha generado una deuda de cinco millones de euros y que, a pesar del precedente de la retirada la campaña pasada de la UD Extremadura, no solo se le permite competir en la tercera categoría nacional, sino que ha confeccionado un plantel a base de talonario.

“El Badajoz se adentra en el camino espinoso del concurso de acreedores. Un proceso voluntario al que se dio luz verde el 11 de agosto con su publicación en el BOE y que le fue comunicado al club el día 10. La entidad blanquinegra reconoce una deuda de 5 millones, que se corresponden a 4 con los acreedores y uno con la Agencia Tributaria y Seguridad Social”, explica el diario Hoy. “Se abre un período en el que los acreedores deben presentar toda la documentación referente al reconocimiento de su deuda para adherirse al concurso y hacer valer sus derechos”.

“El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz ha nombrado a Bernardo Silva como administrador concursal. Se trata del mismo que se encargó del proceso concursal del Extremadura UD y que acabó en liquidación. “El club comienza un proceso judicial que espera finalizar antes de que termine esta temporada, con la aprobación del convenio de acreedores y la firma de los convenios singulares con AEAT y SS””, exponía el Badajoz en un comunicado.

“El Badajoz inicia así un proceso judicial que espera culminar en un año con la firma del convenio por parte de los acreedores. Desde el club pacense se quiere transmitir calma y normalidad ante una causa con mal recuerdo para la afición blanquinegra, pero que busca dar estabilidad a la entidad. “Queremos asimismo, trasladar a toda la afición un mensaje de tranquilidad. La nueva propiedad desea sentar las bases de un club solvente, garantizando su viabilidad económica futura sin depender de las aportaciones sea quien sea su propietario””, finaliza la información.