El BM Ciudad de Algeciras recibe este sábado (18:00) al BM Málaga en la tercera jornada del grupo F de la Primera Nacional. Duelo por todo lo alto en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo entre dos de los equipos que han ganado sus dos primeros partidos ligueros.

Los invictos algecireños comparecen por segunda vez ante su público, tras el debut sabor de boca de la victoria in extremis ante el Safa y después de haber vencido con contundencia al Corazonistas de Madrid en su primera desplazamiento del curso.

Con un cúmulo de buenas sensaciones, David González, el técnico, opta por mantener la calma y no salirse del guion: "Tenemos claro que solo pensamos en el siguiente partido", sentenció el nuevo preparador. "Lo importante ahora es acumular puntos para no echarlos de menos al final de temporada y no olvidar que queda mucho por delante", zanjó.

El preparador, con toda su tropa disponible salvo la duda de Ale Comino, entiende que ante Málaga deben dar su mejor versión: "Nos enfrentamos a un equipo que defiende muy bien, así que habrá que estar acertados en ataque y mantener el nivel defensivo", dice. "Además podemos tirar de la afición para crear un ambiente en el les tiemble el pulso".

El Ciudad de Algeciras, además, está en trámites con la Federación Andaluza para intentar aplazar la visita de la cuarta jornada a Benalmádena por la ausencia del mundialista Gonzalo Cervera, convocado por la selección de balonmano playa para competir en Doha.