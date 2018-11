"Sin la buena voluntad de Jimena, la independencia no hubiera sido posible"

–Somos buenos vecinos. Pero necesitábamos esta indepenencia. No olvidemos que Jimena está a más de 20 kilómetros por carretera y los servicios que nos tienen que prestar, la verdad, muchas veces no llegaban por falta de medios o porque se “barría” un poquito para casa.

"No tenemos préstamos. Vamos a intentar echar a andar sin la banca. No creo en el endeudamiento"

Un empresario volcado con su pueblo adoptivo

Jesús Fernández Rey nació en Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña (Galicia), en 1960. Con apenas seis años sus padres emigraron hacia Mataró (Barcelona) para trabajar en el sector textil. Tras hacer la mili en Ceuta, se afincó en Tesorillo con su esposa en 1982. Su primer contacto con la política es relativamente reciente, dado que accedió a la ELA de Tesorillo como vocal de la oposición con IU en 2011 y la preside desde 2015. Profesionalmente, ha sido propietario de una discoteca en el pueblo y una constructora, entre otros negocios. La noche del 2 de octubre, cuando se declaró la segregación y todo el pueblo se echó a la calle para celebrarlo, Jesús Fernández no durmió. “Soy de los que no me gusta que me lo cuenten. Lo vivo”, asevera.