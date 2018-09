Lo que el viento nos dejó

La construcción del parque eólico El Tesorillo no sólo cambiará el horizonte de Jimena de la Frontera y contribuirá a diversificar su economía. El proyecto de la filial de energías renovables de Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa) dejará además una aportación social al municipio mediante la mejora de tres equipamientos públicos por algo más de 460.000 euros.

Naturgy emprendió en junio las obras del primer parque eólico del término municipal en el que invertirá 25 millones de euros. La instalación, en la zona de Montenegral Bajo, La Cólera y Cerro Carretero, estará compuesta por 12 aerogeneradores con una potencia total de 26 megavatios (2,2 megavatios por cada máquina de la marca Vestas). Cuando esté terminado, lo que la empresa prevé para la primavera de 2019, producirá unos 84 gigavatios-hora al año de energía limpia, el equivalente al consumo anual de 24.000 viviendas, según la multinacional.

La eléctrica ejecuta en estas semanas la obra civil del parque con la adecuación de los caminos de acceso y el hormigonado. La instalación de los aerogeneradores está prevista a partir de octubre. Será entonces cuando comience a resultar visible desde San Martín del Tesorillo, ubicado a unos 5 kilómetros de distancia.

La empresa calcula que entre las fases de construcción, operación y mantenimiento generará unos 200 empleos. Pero más allá de esta repercusión, el Ayuntamiento de Jimena y Naturgy negociaron un convenio para la rehabilitación de tres espacios públicos municipales con cargo a la multinacional energética. Se trata de la Casita de campo, en la Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo, una planta del edificio El Silo, en Jimena, y el campo de fútbol Andrés Sarrias del núcleo urbano.

"Para una localidad como Jimena, un proyecto y una inversión de este tipo supone una inyección económica importante. Ya no sólo por la implantación y la generación de empleo durante las obras y mantenimiento, también por la repercusión en las arcas municipales", destaca Fran Gómez, alcalde de la localidad que negoció con la eléctrica las condiciones y las compensaciones de una instalación que también se disputaban otros dos pueblos de Asturias y Extremadura. "Fue una negociación difícil pero creo que hemos logrado atraer una inversión que diversificará la economía local, hasta ahora muy centrada en la agricultura, ganadería y el corcho", resalta el regidor jimenato.

San Martín del Tesorillo recibirá como aporte de la fundación cultural de Naturgy fondos para avanzar en la rehabilitación de la Casita de campo, inmueble considerado como el origen de San Martín del Tesorillo y único edificio que podría considerarse como histórico. "Es el único edificio emblemático de Tesorillo, residencia de los marqueses de Larios", destaca Jesús Fernández, alcalde pedáneo de Tesorillo.

El edificio se encuentra a medio rehabilitar con iniciativas como el Plan Invierte de la Diputación, del que el núcleo matriz aportó fondos (50.000 euros) para labores como la sustitución de ventanas y el tejado. Pero queda prácticamente todo el interior.

"El edificio tendrá uso cultural, pero habrá que darle uso todos los días. Aunque no me corresponde decidirlo a mí, y quizás no esté de alcalde cuando eso suceda, creo que debería ser un centro cultural, para asociaciones y acoger además el Ayuntamiento de la ELA", relata Fernández, quien agradece el proyecto por parte de la compañía.

En el casco urbano de Jimena, la eléctrica contribuirá a la puesta en marcha del futuro Museo de Arqueología de Jimena. Para ello, adaptará la primera planta del edificio El Silo, ubicado a la entrada del municipio. Ya hay vecinos dispuestos a donar piezas antiguas para engrosar la colección municipal.

La puesta en marcha de estas dos obras se encuentra a expensas de las licencias para la instalación del tendido de evacuación, según detalla el alcalde jimenato. Una vez superado ese trámite, la fundación cultural de Naturgy aportará los 200.000 euros previstos y fiscalizará su utilización.

La instalación del césped artificial del campo de fútbol, valorado en otros 260.000 euros según el alcalde, ya está en marcha. Los trabajos son en este caso ejecutados directamente a instancias de la eléctrica y se prevé que estén concluidos a finales de este mes. Ya se ha retirado el anterior terreno de juego y próximamente el verde volverá a la cancha.

El Ayuntamiento de Jimena también negoció con Naturgy la condonación de una deuda de 100.000 euros acumulada durante años por facturas impagadas del suministro eléctrico. "Es otra cosa que damos por resuelta", enfatiza Gómez.

El parque supondrá igualmente dinero en forma de impuestos y tasas para el erario municipal. El alcalde apunta que además de las licencias y permisos satisfechos hasta el momento, el parque pagará unos 90.000 euros anuales en concepto del impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), el mismo que abona la administración por los pantanos u otras instalaciones.

El Tesorillo forma parte de los 22 proyectos que Naturgy está construyendo en España para materializar los 667 megavatios de potencia eólica adjudicada a la compañía en mayo de 2017. La compañía cerró el pasado ejercicio con una potencia total instalada de 1.147 megavatios, de los que 979 correspondían a eólica, 110 a microhidráulica y 58 a cogeneración y fotovoltaica.