El Gobierno de Gibraltar rechaza las filtraciones

El Gobierno de Gibraltar ha rechazado las filtraciones sobre el contenido de las negociaciones sobre el Brexit entre España y Reino Unido a la Agencia EFE y el medio digital The Diplomat in Spain. Los dos medios citan a “fuentes diplomáticas cercanas al equipo negociador español” y “fuentes cercanas al tema”, respectivamente.

Para el Gobierno yanito, estas filtraciones "vulnerarían de manera gravosa la confidencialidad convenida entre las partes sobre estas negociaciones". Además, asegura, la información ofrecida "es sustancialmente incierta en muchos y variados aspectos. A estas alturas, el Gobierno de Gibraltar no ofrecerá más detalles sobre el contenido de las negociaciones de lo que está en el dominio público. Cuando se publique el resultado de las negociaciones, se desvelará claramente que la información ofrecida ahora no es fiable y se basa en medias verdades".

En un comunicado, Gibraltar ha asegurado que "no ha hecho concesión alguna en cuanto a soberanía, jurisdicción o control. Por tanto, estas informaciones no atribuidas son totalmente incorrectas y no están basadas en ninguna interpretación existente o potencial de los textos".