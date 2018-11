Bronca sin límites entre alcaldes

La tensa relación entre los alcaldes de Los Barrios y San Roque, el andalucista Jorge Romero y el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, saltó ayer por los aires. La jornada en el Campo de Gibraltar estuvo marcada en lo político por los reproches cruzados entre ambos dirigentes municipales, que comenzó con la revelación, por parte de Ruiz Boix, de un supuesto intento de moción de censura contra el presidente de la Mancomunidad promovido Romero y la acusación de este último contra su colega sanroqueño: “Ni negocio ni me siento con corruptos".

El regidor barreño negó tajantemente que hubiera pretendido desbancar al PP de la Mancomunidad y respondió con una iniciativa para declarar a su homólogo sanroqueño persona non grata en la localidad por, según Romero, haber truncado la víspera la aprobación de rebajas en el agua para los vecinos de la Villa. Romero, además, dio por rotas todas las relaciones institucionales con el municipio vecino mientras que Ruiz Boix anunció que emprenderá acciones legales contra el alcalde barreño.

La tormenta de declaraciones tuvo su antesala apenas 24 horas antes en el Pleno de la Junta de Comarca de la Mancomunidad que preside el popular Luis Ángel Fernández. Los dos alcaldes protagonizaron un bronco debate en el que se acusaron mutuamente de intentar torpedear sus respectivas propuestas para rebajar el recibo del agua a sus vecinos. San Roque logró la aprobación del punto mientras que en el caso de Los Barrios, el expediente no cosechó los apoyos suficientes.

Por la mañana, Juan Carlos Ruiz Boix aseguró a la Cadena Ser que Jorge Romero le había propuesto el pasado mes de junio presentar una moción de censura contra el presidente de la Mancomunidad, el popular Luis Ángel Fernández (PP). Según Ruiz Boix, el grupo comarcal andalucista planteó sumar sus tres votos a los 13 de los socialistas y tratar de buscar el resto de apoyos necesarios (hasta sumar 17) entre los ediles de La Línea 100x100.

“El ofrecimiento se produjo en junio, cuando Jorge Romero estaba presionando a la Mancomunidad para aprobar su convenio del agua. Contactó con el PSOE y ofreció la presidencia para un socialista. Nosotros abortamos la operación porque entendemos que no sería un buen socio de gobierno”, relató Ruiz Boix, quien aseguró en declaraciones a Europa Sur que el primer contacto se produjo “entre los concejales de Urbanismo” Miguel Alconchel (Los Barrios) y Juan Manuel Ordóñez (San Roque).

La reacción de Romero no se hizo esperar. En una convocatoria urgente a los medios, Romero negó y rechazó el relato ofrecido por el regidor sanroqueño. “Se trata de una cortina de humo, un engañabobos, tras el espectáculo ofrecido en el Pleno de la Mancomunidad”, dijo Romero. Para el alcalde barreño, Ruiz Boix trataba con esas declaraciones desviar la atención “porque el convenio del agua aprobado para la localidad sanroqueña es menos ventajoso que las rebajas propuestas para Los Barrios”.

“Hace muchos años que dejé de hablarme con Ruiz Boix”, zanjó Romero, quien utilizó el calificativo de “corrupto” hacia el alcalde vecino al asegurar que Ruiz Boix trató de presionar a técnicos de la Mancomunidad y a varios alcaldes para que el convenio del agua de Los Barrios no prosperase (lo que finalmente sucedió al producirse una abstención mayoritaria).

“Es increíble que un alcalde haga eso. No permitir que Los Barrios tenga un mejor convenio que el de San Roque porque es envidioso, egoísta y mala persona”, continúo el alcalde barreño, quien propondrá al próximo Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios (12 de noviembre) declarar persona non grata a Juan Carlos Ruiz Boix. “Hasta que no pida disculpas. Siento vergüenza ajena por la actitud de San Roque. No es contra los ciudadanos de San Roque, sino contra ese alcalde que también quiere mandar sobre los pueblos vecinos como hace con el grupo socialista de Los Barrios”, dijo Romero.

Para Romero, Ruiz Boix ha mantenido una actitud “mafiosa, corrupta y antidemocrática”. “Llevaba mucho tiempo de activista para evitar que el convenio de Los Barrios saliera adelante porque debe ser frustrante para él que nuestro acuerdo fuera mejor. Los 20 metros cúbicos gratis para San Roque son un engañabobos porque subirán el resto de bloques de facturación. Nosotros tenemos un convenio que se basa en que el servicio en Los Barrios da beneficios”, enfatizó el alcalde de la Villa.

El regidor barreño lamentó que el nuevo acuerdo para prestar los servicios de agua y basura en Los Barrios se quedara a las puertas de la aprobación y anunció que ya se trabaja en un nuevo texto. “Me he puesto en contacto con el vicepresidente David Gil (PP), responsable de Arcgisa, y empezamos ya a mejorar el convenio en aquellos aspectos en el que las opiniones de los técnicos plantean en sus informes. Esperamos llevarlo a pleno antes de final de noviembre. Es el compromiso que tengo por parte de la Mancomunidad”, dijo Romero, quien recalcó que no rebajará sus peticiones. El convenio contemplaba una rebaja del 5% del precio del agua y una facturación bimensual, una tasa por acoger el vertedero y un plan de sustitución de tuberías, entre otras estipulaciones. Los técnicos de la Mancomunidad planteaban dudas en sus informes por la existencia de un convenio anterior (de 2006) que el Ayuntamiento de Los Barrios da por finiquitado (no así la Mancomunidad) tras declarar su nulidad por el Pleno municipal con un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

Juan Carlos Ruiz Boix aseguró tras la comparecencia de Romero que pedirá una copia de la rueda de prensa para “entregársela a mi abogado y a los servicios jurídicos de mi partido para iniciar acciones por injurias y calumnias. Es decir, por mentir y manchar mi imagen pública y personal”.

Sobre la declaración como persona non grata, Ruiz Boix apuntó que Romero tendrá que presentarla al pleno y negociar (al carecer de mayoría absoluta). “Aquí, en el Pleno de San Roque, con la mayoría absoluta me pueden salir esas declaraciones como churros”, manifestó para luego asegurar que ya había perdido “bastante tiempo” en este asunto y que se dedicará a rematar el presupuesto de 2019 y su plan de inversiones para la localidad. Aunque recalcó, al igual que defendió la víspera en el pleno comarcal, que el expediente de Los Barrios tenía “tres informes negativos”. “No es una cuestión personal porque hay otros dos partidos que votaron igual que el PSOE, la abstención”, concluyó.