El helicóptero hundido en el embalse de Guadarranque será extraído este lunes tras su reflotamiento

El helicóptero que se precipitó el pasado viernes en el embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, será extraído este lunes 8 de septiembre de las aguas, después de que ayer domingo lograra ser reflotado y trasladado a la orilla. Así lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, quien ha explicado que el aparato ya se encuentra sujeto en tierra y que a lo largo de la tarde se completará la operación para dar por concluida la evacuación de la aeronave.

La maniobra está siendo desarrollada por un equipo especializado contratado por la empresa propietaria del helicóptero, RTS Rotorsur, con base en la finca La Almoraima, bajo la supervisión de técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la propia Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz.

Las hélices del aparato han sido desmontadas, por lo que ya solo queda sacar del agua la cabina del aparato

Para garantizar la seguridad medioambiental, se colocó una barrera anticontaminación en el entorno durante los trabajos de reflotamiento, que culminaron en la tarde del domingo con el desplazamiento del aparato hasta la orilla de la presa, en una zona de acceso para la llegada de un camión grúa. Las hélices del aparato han sido desmontadas, por lo que ya solo queda sacar del agua la cabina del aparato.

Como alternativa al empleo del camión grúa, en el caso de que la tarea fuese infructuosa, se ha evaluado el uso de otro helicóptero para reflotar totalmente al accidentado.

Abastecimiento alternativo

Flores ha destacado que la población de la comarca se abastece de agua estos días, a raíz del accidente, desde el pantano de Charco Redondo y de los Pozos de Majarambuz, en prevención de que una fuga de parte del combustible y del aceite del helicóptero en el Guadarranque pudiera haber afectado al estado de las aguas.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, celebró en sus redes sociales este “avance importante” en unas jornadas que calificó de “días de nervios”. Según explicó, la coordinación entre administraciones ha permitido actuar con rapidez en un procedimiento “poco habitual y que requería especialización técnica”.

El accidente ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 10:30, cuando el helicóptero realizaba maniobras para la extracción de agua. En el aparato viajaban dos personas que resultaron ilesas y pudieron salir por sus propios medios, aunque la aeronave quedó hundida en el pantano. El siniestro activó a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica y servicios sanitarios del 061.

La caída del helicóptero en Guadarranque despertó una especial preocupación al tratarse de un embalse estratégico para el abastecimiento de agua en el Campo de Gibraltar, además de estar situado dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

Con la extracción definitiva del helicóptero, la operación de emergencia entra en su fase final, despejando el camino para que el pantano vuelva a funcionar con normalidad y se reduzca la inquietud ambiental y social que había generado el accidente.