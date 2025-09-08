La empresa propietaria del helicóptero hundido en el pantano de Guadarranque logra reflotarlo

Un equipo especializado contratado por la empresa RTS Rotorsur, responsable del helicóptero hundido el pasado viernes en el pantano de Guadarranque, en Castellar de le Frontera, ha conseguido reflotar el aparato este domingo y acercarlo a la orilla para poder extraerlo, colocando además una barrera anticontaminación.

Así lo ha informado en sus redes sociales el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, quien ha concretado que el operativo ha sido coordinado por personal del Ministerio y de la Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz.

Las tareas de reflotamiento junto al muro del pantano. / M.G.

"Anoche tuve la oportunidad de acompañar a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, junto a la Coordinadora de la AGE en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, y Juan Montoya, funcionario del Ministerio y responsable de Parques, en la reunión con personal técnico de la empresa, encargados de coordinar las acciones para extraer la máquina del embalse. No parecía tarea sencilla, y hoy se ha dado un importante avance en tiempo récord", indica el regidor.

"Queda ahora extraer la máquina del embalse y retirarlo de la zona por parte de la empresa", añade Vaca. "Mientras tanto", continúa, "hemos coordinado las actuaciones y realizado el seguimiento de los avances, reclamando acciones preventivas que se han llevado finalmente a cabo. Días de nervios, que aún quedan algunos, pero que hoy se concluye con un avance importante resultado de la celeridad y gestiones realizadas en pocas horas, a pesar de tratarse de un asunto poco habitual y requiriendo especializacion en su ejecución".

Vaca manifesta que por parte de la Junta de Andalucía, este domingo también acompañó en su visita a la zona al subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y al secretario general de Interior, David Gil, en su visita a la zona.

"¡Mi reconocimiento y gratitud a los magníficos profesionanales que están detrás de este operativo!", concluye el alcalde.