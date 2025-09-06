La Junta garantiza el agua potable en el Campo de Gibraltar tras el hundimiento de un helicóptero en el pantano de Guadarranque

Un vehículo de la Guardia Civil en el acceso a la presa de Guadarranque, este viernes.

El abastecimiento de agua al Campo de Gibraltar está “plenamente asegurado” tras el accidente ocurrido este viernes en el embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, donde un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se precipitó al pantano durante labores de mantenimiento. Afortunadamente, ambos tripulantes lograron salir ilesos y no se han registrado víctimas.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha destacado este sábado que, desde el momento del accidente, se ordenó el cierre inmediato del embalse y la suspensión de la extracción de agua "para preservar la seguridad del suministro". Además, se ha activado un dispositivo de seguimiento de la calidad del agua para garantizar que no exista riesgo para la salud pública. “La población puede estar tranquila: no se está utilizando agua procedente de Guadarranque y la salud pública está garantizada”, subraya la Junta a través de una nota de prensa.

Mientras tanto, el abastecimiento de los municipios y de los regadíos de la comarca se realiza desde el embalse de Charco Redondo y los Pozos de Majarambuz, que permanecerán operativos hasta que el helicóptero sea retirado y se restablezca la normalidad en Guadarranque.

En paralelo, la Junta ha enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica, propietario de la aeronave, solicitando la retirada inmediata del aparato y de cualquier posible contaminación. Además, se requiere información sobre las medidas que se van a adoptar y se ofrece colaboración para agilizar los trabajos y garantizar la gestión segura de los recursos hídricos.

Preocupación de ecologistas y vecinos

El accidente ha generado preocupación entre vecinos y colectivos ecologistas. Verdemar-Ecologistas en Acción ha presentado este sábado una denuncia ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, reclamando información urgente sobre el estado del agua y los resultados de los análisis tras el siniestro. La organización ha solicitado que se clarifique la cantidad de combustible transportada por el helicóptero, la cantidad que pudo haberse vertido y las medidas de contención aplicadas.

“Consideramos fundamental que la ciudadanía disponga de información clara y veraz para confiar en la calidad del agua y en la gestión de un accidente que, aun sin daños personales, puede tener consecuencias ambientales y sanitarias de gran relevancia”, ha indicado el colectivo.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, también ha reclamado la activación inmediata de protocolos de prevención y la instalación de barreras de contención que eviten la dispersión de hidrocarburos en el embalse. “Mientras se trabaja en la retirada del helicóptero, es fundamental aplicar medidas preventivas para proteger el agua y garantizar la seguridad de los vecinos”, ha afirmado en sus redes sociales.

Testimonios de residentes reflejan la inquietud ciudadana. Un vecino que se acercó a la zona este mismo sábado observó manchas de hidrocarburo en la superficie: “Es el agua que debemos beber 300.000 personas. Después de 24 horas, el lugar del siniestro está vacío, como si nada hubiera pasado”, lamenta.

El helicóptero, perteneciente a la empresa RTS y con base en la finca La Almoraima, cayó sobre las 10:30 del viernes mientras realizaba un vuelo de mantenimiento. La caída fue presenciada por testigos que alertaron al 112, movilizando a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica y servicios sanitarios del 061.

El embalse de Guadarranque no solo es estratégico para el suministro de agua, sino que forma parte del Parque Natural de Los Alcornocales, por lo que la mezcla de combustible, metales y restos del helicóptero sumergido ha encendido las alarmas entre ecologistas y autoridades locales.