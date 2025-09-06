Preocupación por el agua del Campo de Gibraltar tras el accidente del helicóptero hundido en el embalse de Guadarranque

El accidente del helicóptero contraincendios que este viernes, 5 de septiembre, se precipitó a las aguas del embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, ha encendido las alarmas en el Campo de Gibraltar. Aunque los dos tripulantes de la aeronave lograron salir ilesos y por su propio pie, el hundimiento del aparato ha puesto el foco en un asunto que preocupa a miles de vecinos: el posible riesgo de contaminación de un pantano que constituye una de las principales reservas de agua potable para la comarca y un enclave de gran valor ecológico dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha registrado una denuncia ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz en la que pide a la Junta de Andalucía que informe con urgencia sobre el estado de las aguas y los resultados de los análisis realizados tras el siniestro. El colectivo ecologista reclama que se aclare cuántos litros de combustible transportaba la aeronave, qué cantidad pudo haberse vertido en el pantano y qué medidas de contención se están aplicando para garantizar que no exista riesgo para la población ni para la biodiversidad.

“Consideramos fundamental que la ciudadanía disponga de información clara y veraz para asegurar la confianza en la calidad del agua y en la gestión de un accidente que, aun sin daños personales, puede tener consecuencias ambientales y sanitarias de gran relevancia”, señala la organización en un comunicado.

En paralelo, el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha reclamado este sábado a la Junta que se activen de inmediato los protocolos para descartar una posible contaminación. El regidor ha solicitado la instalación de una barrera de contención que evite la dispersión de hidrocarburos en las aguas del embalse.

“Sabemos que ya se están realizando actuaciones para extraer el helicóptero del embalse cuanto antes, pero mientras tanto es fundamental aplicar medidas preventivas para proteger el agua y garantizar la seguridad de los vecinos”, subrayó.

El Ayuntamiento ha anunciado que permanecerá en contacto con las administraciones competentes hasta asegurarse de que se adoptan todas las medidas necesarias en materia de prevención y control ambiental.

La inquietud ciudadana también se refleja en los testimonios de los propios vecinos. Uno de ellos, que se acercó este sábado a la zona del siniestro, asegura que pudo observar manchas de hidrocarburo flotando en la superficie del agua. “Es el agua que tenemos que beber 300.000 personas. Después de 24 horas, el lugar del siniestro está sin un alma. Como si nada hubiera pasado”, lamenta.

El helicóptero siniestrado, perteneciente a la empresa RTS y con base en la finca La Almoraima, cayó al pantano de Guadarranque sobre las 10:30 del viernes, mientras realizaba un vuelo de mantenimiento. La caída fue presenciada por varios testigos que alertaron al 112, lo que movilizó a los servicios de emergencia: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica y equipos sanitarios del 061.

Afortunadamente, tanto el piloto como el copiloto lograron salir a nado y fueron ellos mismos quienes confirmaron su estado de salud al teléfono de emergencias. La delegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, informó de que se estaba a la espera de que una empresa especializada contratada por el Ministerio para la Transición Ecológica procediera a la retirada de la aeronave.

El embalse de Guadarranque no solo es un recurso estratégico para el abastecimiento del Campo de Gibraltar, sino también un espacio de alto valor natural dentro de Los Alcornocales. De ahí que la combinación de combustible, metales y restos del helicóptero sumergido despierte recelos entre colectivos ecologistas y responsables municipales.