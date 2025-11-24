Castellar recibe 50.000 euros de Parques Nacionales para la prevención de incendios forestales y proyectos rurales

El Gobierno de España ha concedido por primera vez al Ayuntamiento de Castellar una subvención de 50.000 euros destinada a compensar la amplia superficie del término municipal ocupada por la finca pública de La Almoraima, de titularidad estatal (más de 14.000 hectáreas). Según el Consistorio, esta financiación reconoce la singularidad territorial del municipio, cuyo suelo se encuentra en gran parte integrado dentro de dicha finca.

El alcalde, Adrián Vaca, ha explicado que esta situación ha condicionado durante décadas las posibilidades de desarrollo urbano, económico y social de la localidad, por lo que ha valorado positivamente la decisión del Gobierno por considerar que supone "un avance en el reconocimiento de la realidad territorial de Castellar y abre la puerta a nuevas oportunidades para impulsar proyectos municipales y mejorar servicios públicos".

La subvención permitirá desarrollar cinco líneas de actuación. La primera se centrará en la prevención de incendios forestales, con apoyo a la Agrupación de Defensa Forestal y la elaboración de planes de autoprotección. También se destinarán fondos a la conservación de parques, caminos rurales e infraestructura verde, con el objetivo de mejorar su mantenimiento y uso público.

La financiación cubrirá la asistencia técnica para la redacción de proyectos de desarrollo rural y acciones formativas. Otra parte se dirigirá al refuerzo de la limpieza viaria y a campañas de concienciación relacionadas con el reciclaje y la reducción de residuos.

Por último, se prevé la puesta en marcha de un Plan de Ocio y Juventud vinculado al medio ambiente, que incluirá actividades formativas sobre el Parque Natural y la biodiversidad local.

El alcalde ha agradecido la colaboración del Ministerio y del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y ha mostrado su deseo de que esta línea de financiación pueda mantenerse en el tiempo, como ocurre en otros municipios integrados en programas estables del Miteco.