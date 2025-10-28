La violencia del narco llega a Portugal: muere un agente de la GNR tras ser embestido por una lancha en el Guadiana

Muere un agente de la GNR tras ser embestida su patrullera por una narcolancha (en la foto) en el Guadiana.

La violencia del narcotráfico ha cruzado la frontera. Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha muerto en la noche de este lunes, 27 de octubre, y otros tres resultaron heridos cuando su patrullera fue embestida por una lancha de alta velocidad en el río Guadiana, a la altura de Alcoutim, en el Algarve. La embarcación sospechosa, similar a las usadas para el transporte de hachís, se dio a la fuga tras el choque y apareció poco después incendiada río abajo.

El militar fallecido es el cabo Pedro Manata Silva, de 50 años y natural de Ermesinde, antiguo dirigente de la Asociación de Profesionales de la Guarda. Segúnha informado la agencia portuguesa LUSA, el accidente se produjo sobre las 23:20 cuando una patrullera de la Unidad de Control Costero y Fronteras de la GNR realizaba una operación de fiscalización en la zona. La lancha sospechosa, al recibir la orden de alto, embistió de frente a la embarcación policial, provocando la muerte inmediata de Silva y heridas leves a los otros tres agentes, que fueron trasladados al hospital de Faro.

El cabo Pedro Silva, de 50 años, falleció durante una persecución a una embarcación sospechosa de narcotráfico en Alcoutim. / RRSS

Las autoridades portuguesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar si la lancha estaba efectivamente vinculada al tráfico de estupefacientes. En las labores de rescate participaron 35 operativos con apoyo de 14 vehículos, medios fluviales y equipos sanitarios.

Tras la colisión, los ocupantes de la narcolancha abandonaron la embarcación en la orilla portuguesa y huyeron a pie, sin que por el momento hayan sido localizados. La Guardia Civil española colaboró en las tareas de búsqueda en ambas márgenes del Guadiana, desplegando incluso un helicóptero de apoyo.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Portugal. En un comunicado oficial, la GNR ha expresado su pesar por la pérdida de su compañero: “Partió a cumplir el deber, con la valentía y la entrega que definen a los que visten este uniforme. Su memoria vivirá en cada militar de la Guarda”, señaló el cuerpo.

Este trágico episodio recuerda inevitablemente al asesinato de los dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, arrollados por una narcolancha durante una operación similar en el puerto gaditano. Un año y medio después, el narcotráfico vuelve a golpear —esta vez en Portugal— con la misma violencia y desprecio por la vida.