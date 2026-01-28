Varapalo para las mafias del narco que campean por el Estrecho, el Guadalquivir y las costas de la provincia de Cádiz. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada al narcotráfico y detenido a los presuntos autores del tiroteo contra agentes ocurrido en Isla Mayor el pasado mes de noviembre. La operación ha culminado con la detención de 10 personas y la práctica de 13 registros domiciliarios en Sevilla y Málaga. Fruto de la investigación, los agentes han incautado 4.500 kilogramos de hachís, cerca de 70 kilogramos de cocaína, diversas armas de fuego y ocho vehículos todoterreno sustraídos. Dos de los detenidos, conocidos como El Pajarito y El Moreno, fueron identificados como los presuntos autores del violento ataque con armas de guerra contra agentes de Policía Nacional en el que resultaron heridos tres funcionarios.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, fruto de la solicitud de colaboración de las autoridades portuguesas, con el objetivo de identificar una organización criminal especializada en la introducción de importantes partidas de sustancia estupefaciente mediante el empleo de embarcaciones de alta velocidad.

A raíz de esta colaboración, los agentes detectaron una embarcación que presuntamente iba a transportar una gran cantidad de fardos de sustancia estupefaciente que, además, pretendía introducir por las costas gaditanas. A partir de ese momento, se intensificaron las pesquisas hasta que el pasado 8 de noviembre, tras varios intentos, los agentes acreditaron que se iba a llevar a cabo el alijo de dicha embarcación en la Señuela, muy próximo a la localidad sevillana de Isla Mayor. Por este motivo, los agentes establecieron un dispositivo con la finalidad de localizar la nave o lugar donde la organización pretendía ocultar la sustancia estupefaciente, comprobando posteriormente que la guardería se ubicaba en la carretera de los Toruños, zona sobradamente conocida por haberse ya efectuado distintas aprehensiones en las edificaciones ilegales allí existentes.

"Hay que matar a esos perros”

Los miembros de la organización criminal, conocedores de la zona donde trabajaban, establecieron varios puntos de seguridad en la misma. Eso les permitió detectar la presencia de los investigadores, circunstancia que motivó que uno de los vehículos ocupado con al menos cinco individuos fuertemente armados se dirigiesen a toda velocidad hacia los agentes.

Cuando llegaron a su altura abrieron fuego contra los agentes con armas de guerra, en virtud de la munición localizada en la zona de la intervención. Ante estos hechos, y al encontrarse en clara inferioridad contra este tipo de armas, los agentes solo pudieron tratar de parapetarse en la oscuridad. Como consecuencia de esta violenta acción, tres agentes fueron heridos; el primero resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de un arma larga; el segundo recibió otro disparo, que fue frenado por el chaleco antibalas que portaba, y sufrió la rotura de dos costillas; asimismo, un tercer agente sufrió lesiones en un brazo al tratar de protegerse del tiroteo.

A continuación, la organización intentó ocultar la sustancia estupefaciente en otro punto de la localidad de Isla Mayor, tratando de borrar su rastro al tiempo que preservaban la carga de la droga que acababan de recoger del río. Rápidamente se estableció un despliegue policial en la zona que permitió la requisa de diferentes naves de dicho punto con la intención de recabar los indicios necesarios para esclarecer los hechos.

Con esta información, en apenas 24 horas, los agentes localizaron el punto en el que la organización había tratado de ocultar de urgencia los 4.500 kilos de hachís que habían alijado el día de los hechos, y lograron recuperar más de 8 todoterrenos sustraídos y depositados en las naves ilegales de Isla Mayor. Además, realizaron más de 20 registros en las naves ilegales que estas organizaciones utilizaban en el camino del Toruño.

Identificados 'El Pajarito' y 'El Moreno'

La colaboración de Policía Científica fue crucial, permitiendo la recogida de los indicios oportunos para la identificación de los sujetos que habían participado en los hechos violentos. Esta labor, unido a las imágenes de vigilancia que se pudieron analizar, permitió a los investigadores identificar los integrantes de la organización asentada en Isla Mayor, liderada por un individuo apodado El Lechuga.

Tras las primeras pesquisas, se confirmó que algunos miembros de la organización abandonaron la localidad en un coche de seguridad. Otra parte de los mismos, al conocer las noticias sobre el estado de los funcionarios heridos, se ocultaron en domicilios de seguridad de las provincias de Sevilla y Málaga. Con el avance de la investigación, los agentes identificaron a los integrantes de la organización que operaba en tierra, liderada por un conocido narcotraficante de la localidad de Isla Mayor. Del mismo modo, identificaron a los responsables de la custodia y seguridad de la sustancia estupefaciente, a los responsables de facilitar el alquiler de las naves en dicha localidad, así como a los diferentes puntos de apoyo. Pero, sobre todo, identificaron y confirmaron a dos de los tiradores conocidos como El Pajarito y El Moreno.

Diez detenidos y trece registros

Una vez confirmados, a través de las diversas evidencias recolectadas en el procedimiento judicial, los agentes solicitaron las correspondientes entradas y registros en las diversas ubicaciones de los responsables. Concretamente, se han realizado 13 registros y 10 detenciones en las localidades de Isla Mayor (5), Coria del Río (1), Puebla del Río (1), Villamanrique (1), Gines (1), Marbella (1) y Mijas (3).

Ambos tiradores son conocidos delincuentes que se dedican a facilitar sus servicios a diversas organizaciones criminales, todo ello a cambio de cierta cantidad de droga de los alijos, o de cantidades importantes de dinero en efectivo que suelen llegar hasta los 50.000 euros por cada trabajo. Estos dos sujetos (de nacionalidad española y origen magrebí) residían en la provincia de Málaga (Mijas y Marbella) con sus respectivas familias, sin desarrollar actividad laboral alguna. Uno de ellos residía en una urbanización de Marbella de forma ilegal. Además, él y parte de su familia habían ocupado ya tres viviendas. En el registro de su domicilio, los agentes localizaron 70 kilos de cocaína y dos armas cortas de fuego municionadas. Asimismo, también intervinieron diverso material operativo, entre el que se encuentra un visor nocturno, telefonía satélite y un dron.

En dicha vivienda residía también su cuñado, que era utilizado por parte de esta organización para realizar labores de logística, tales como el alquiler de vehículos o la realización de desplazamientos, formando parte de la cápsula de seguridad que ofrecían a diversas organizaciones. Por otra parte, uno de los integrantes de la organización, encargado de la recogida y custodia de la droga, se ha dado a la fuga, si bien en su domicilio han sido localizadas otras dos armas cortas.