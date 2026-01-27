Tres agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil resultaron heridos de carácter leve tras abrir fuego los tripulantes de una narcolancha durante una intervención desarrollada el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el tramo conocido como el Brazo de la Torre, a la altura de Aznalcázar (Sevilla). El operativo concluyó con cuatro detenidos y la incautación de dos embarcaciones semirrígidas.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes del instituto armado localizaron varias narcolanchas navegando por la zona, presuntamente en busca de refugio debido al temporal. Ante esta situación, la Guardia Civil activó un dispositivo en el que participaron efectivos del GAR y un helicóptero del Servicio Aéreo. Durante la intervención, y tras identificarse como guardias civiles, los agentes fueron sorprendidos por disparos procedentes de una de las embarcaciones, según confirmaron fuentes oficiales.

Los guardias civiles respondieron con disparos intimidatorios para repeler la agresión. Aunque no se produjeron heridos por arma de fuego, tres componentes del GAR tuvieron que ser atendidos por lesiones leves derivadas de la actuación. La operación concluyó con la detención de cuatro personas.

Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve la creciente peligrosidad de las actuaciones contra el narcotráfico en el entorno del Guadalquivir, donde las organizaciones criminales no dudan en emplear armas de fuego para evitar su detención. En los últimos días, la Guardia Civil mantiene un dispositivo reforzado en la zona ante la previsión de que más narcolanchas traten de remontar el río aprovechando el temporal.

Las labores policiales se ven dificultadas por el estado del terreno, completamente inundado y embarrado, así como por el importante caudal que presenta el río tras las lluvias y los desembalses, lo que complica el acceso a determinados puntos y obliga a solicitar apoyo a las policías locales de los municipios del entorno.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, destacó el trabajo desarrollado por la Guardia Civil y subrayó que esta intervención es fruto de la intensificación de la vigilancia en el río. “La presencia policial en las aguas de Sevilla es especialmente importante en episodios de temporal, cuando las embarcaciones ilegales intentan buscar refugio remontando el Guadalquivir”, señaló, destacando también la coordinación entre el Servicio Aéreo, el GAR y la Brigada de Seguridad Ciudadana.

La asociación profesional Jucil denunció públicamente la situación de desprotección que, a su juicio, sufren los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico, y reclamó mayores medios y el reconocimiento del riesgo real que afrontan los guardias civiles en este tipo de intervenciones.