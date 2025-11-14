La escena se repite casi dos años después. La borrasca Claudia, que desde este jueves azota con fuerza el litoral gaditano, ha llevado de nuevo a varias narcolanchas a buscar abrigo en el puerto de Barbate. Dos de estas embarcaciones semirrígidas entraron en el muelle durante la noche del 13 de noviembre y este viernes continúan amarradas con total tranquilidad, tal y como muestra el vídeo que acompaña a esta información.

En condiciones normales, las narcolanchas suelen permanecer a varias millas de la costa, al pairo, a la espera de órdenes para cargar o descargar droga. Sin embargo, los temporales de lluvia y viento modifican ese patrón: cuando la navegación se complica, las tripulaciones buscan refugio en puertos, ensenadas o incluso en caudales fluviales más calmados. Es un comportamiento recurrente, conocido por las fuerzas de seguridad, que se repite cada vez que el mar se vuelve intransitable.

Así ocurrió también en febrero de 2024, cuando otro gran temporal llevó a varias de estas embarcaciones a cobijarse en el mismo puerto barbateño. Aquella jornada terminó en tragedia. El 9 de febrero, ya de noche, una patrullera del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se acercó con luces indicativas para identificarlas. En ese momento, una de las narcolanchas embistió a la embarcación oficial y pasó por encima de ella.

El impacto provocó la muerte de los agentes Miguel Ángel González, residente en Los Barrios y destinado en la Comandancia de Algeciras, y David Pérez, además de dejar a otros dos guardias heridos. Las cámaras de seguridad instaladas en los cascos de los agentes demostraron que la colisión fue directa y que los ocupantes de la narcolancha actuaron de forma deliberada. En las grabaciones se podía escuchar a los guardias exclamar “¡van a por nosotros!” y “¡quillo, saca el arma!” segundos antes de recibir las embestidas.

El temporal de estas horas no solo ha vuelto a llenar de incertidumbre el puerto de Barbate. En Cádiz capital, otra narcolancha apareció encallada esta mañana en la playa Victoria, tras quedar abandonada anoche a la altura de la Glorieta Ana Orantes, frente al Hotel Q Bahía de Cádiz. Fuentes de la Policía Nacional señalan que la embarcación, de unos 12 metros de eslora, fue vista bordeando la costa en medio del fuerte oleaje. Al aproximarse a la arena, al menos dos de sus ocupantes se lanzaron al mar y lograron huir a nado y posteriormente a pie.

La lancha quedó varada en el arenal sobre las 23:00 y, tras amanecer en la orilla, ha sido retirada a lo largo de la mañana por la Guardia Civil, que la ha remolcado con un tractor hasta el Paseo Marítimo para proceder posteriormente a su traslado e incautación. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se han producido detenciones.