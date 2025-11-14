Diluvio en el Campo de Gibraltar: el día más duro de la borrasca Claudia llega hoy con lluvias torrenciales

Los mapas de acumulados de la Aemet son claros: la mayor intensidad de lluvias en toda Andalucía occidental se concentrará este viernes en el Campo de Gibraltar.

La borrasca Claudia ha entrado de lleno en su fase más complicada en el Campo de Gibraltar, donde este viernes se espera el episodio de lluvia, viento y tormentas más adverso desde que el temporal comenzó a afectar a la comarca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla por lluvias torrenciales, rachas intensas del suroeste y posibilidad de tormentas localmente fuertes, incluida la formación de tornados aislados, un fenómeno poco habitual pero no descartado dada la inestabilidad atmosférica.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán especialmente entre las 15:00 y las 23:00, una franja en la que la lluvia podrá caer con gran rapidez: hasta 20 litros por metro cuadrado en solo una hora y 40 litros en 12 horas, valores propios de un episodio de fuerte impacto.

Una madrugada ya muy pasada por agua

La noche y la madrugada han dejado claro que la atmósfera venía cargada. Las estaciones pluviométricas de la Aemet distribuidas por la comarca ya reflejan acumulados significativos, que se suman a lo registrado durante la jornada del jueves.

En Jimena, por ejemplo, han caído ya casi 6 litros desde medianoche, que se suman a los casi 19 litros recogidos durante la jornada anterior. En San Roque, la madrugada ha dejado cerca de 3 litros más, tras los más de 12 litros del jueves. Y en Tarifa, donde el viento del suroeste ha soplado con fuerza desde la noche, se han acumulado casi 2 litros adicionales a los 17 del día previo.

Son cantidades moderadas, pero que confirman la saturación progresiva del terreno a pocas horas del tramo más crítico.

Una tarde complicada: dónde y cuándo lloverá más

Según explica la Aemet, la banda de precipitaciones más activa avanza lentamente hacia el este, lo que alarga e intensifica el episodio en toda la comarca. Si se cumplen las previsiones, el Campo de Gibraltar vivirá entre la tarde y la noche un auténtico maratón de chubascos muy intensos, en algunos momentos torrenciales.

Algeciras será uno de los puntos más afectados: la lluvia se mantendrá prácticamente de forma continua durante toda la jornada, con un repunte notable a partir de media tarde y un pico especialmente fuerte alrededor de las 21:00, cuando se calcula que puedan caer más de 20 litros en apenas una hora.

En el municipio de Los Barrios, la peor parte llegará algo antes: entre las 13:00 y las 16:00, cuando las precipitaciones podrían superar con facilidad la decena de litros por metro cuadrado, con un nuevo repunte alrededor de las 21:00.

En La Línea y San Roque, la situación será similar: lluvia persistente durante la tarde, con un episodio destacado a partir de las 15:00, que volverá a intensificarse hacia las 21:00, donde se prevén acumulados en torno a los 20 litros.

En Tarifa, el viento del suroeste será también protagonista. Además del temporal marítimo que tiene suspendida la conexión con Marruecos, la lluvia irá ganando fuerza conforme avance la tarde, con un tramo especialmente intenso entre las 15:00 y las 22:00, con varios episodios de entre 10 y 14 litros por hora.

En Castellar y Jimena, aunque el impacto será algo menor que en la franja litoral, también se esperan chubascos muy destacados entre las 17:00 y las 21:00, que podrían dejar registros de entre 6 y 10 litros por hora.

El epicentro del temporal, en el Campo de Gibraltar

Los mapas de acumulados de la Aemet son claros: la mayor intensidad de lluvias en toda Andalucía occidental se concentrará este viernes en el Campo de Gibraltar. Municipios como Algeciras, La Línea, San Roque o Tarifa verán en pocas horas auténticos diluvios, con un importante volumen de agua concentrado en un corto periodo, lo que aumenta el riesgo de incidencias en carretera, balsas de agua y problemas puntuales en zonas de drenaje deficiente.

Mientras tanto, las rachas de viento del suroeste de fuerza 7 y el oleaje muy fuerte en el Estrecho seguirán complicando la actividad marítima y portuaria. El episodio se mantendrá activo durante todo el día y se espera que comience a remitir de forma gradual ya a lo largo del sábado, aunque aún con avisos vigentes.