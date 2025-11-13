Claudia deja en el Campo de Gibraltar avisos por lluvias, tormentas y oleaje que obligan a suspender los ferris con Marruecos

El temporal vuelve a poner en jaque al Estrecho. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en el Campo de Gibraltar a partir de las 20:00 de este jueves, 13 de noviembre, ante la llegada de la borrasca Claudia, que mantiene a casi todo el país en alerta por viento, lluvias y fuerte oleaje.

El primer aviso afecta a los fenómenos costeros, con viento del sur o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del suroeste que alcanzará los cuatro metros al final del día. Las condiciones adversas ya están teniendo consecuencias: las navieras que operan en el puerto de Tarifa, en la línea hacia Tánger (Marruecos), han cancelado todas sus salidas desde las 18:00 de este jueves, así como la primera conexión prevista para la mañana del viernes, según la información publicada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

El tráfico marítimo podría seguir viéndose interrumpido en las próximas horas, pues el temporal irá a más. Para el viernes, 14 de noviembre, la Aemet mantiene tres avisos activos en la zona:

Lluvias : desde la medianoche hasta las 23:59, con precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas.

: desde la medianoche hasta las 23:59, con precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas. Tormentas : durante toda la jornada, con posibilidad de algunos tornados aislados.

: durante toda la jornada, con posibilidad de algunos tornados aislados. Fenómenos costeros: entre las 12:00 y las 20:00 horas, con viento del suroeste de fuerza 7 y mar muy agitada.

El sábado, 15 de noviembre, se mantiene de momento solo el aviso por fenómenos costeros entre las 16:00 y las 23:59, con previsión de viento del suroeste de hasta 61 km/h.

Alerta general en Andalucía

El temporal no se limita al Estrecho. La borrasca Claudia mantiene avisos amarillos vigentes por lluvias y tormentas en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, además de vientos de hasta 70 km/h en buena parte de Andalucía occidental. También hay alertas costeras activas en el litoral gaditano, onubense, la Costa de Granada y en el Poniente y la capital almeriense, según detalla el parte de la Aemet.

En el área marítima de Tarifa (de Punta Camarinal a Punta Carnero), la predicción apunta a viento del este que irá arreciando a sur, con un estado del mar de marejada a fuerte marejada o gruesa, acompañado de lluvias y aguaceros intensos.

Una borrasca de alto impacto

Claudia, catalogada como borrasca de alto impacto, ha causado ya diversas incidencias en Canarias, donde ha descargado lluvias torrenciales y provocado cortes de luz y problemas en el transporte. Su frente, estacionario y de desplazamiento lento, está dejando precipitaciones persistentes y localmente intensas que afectarán también al extremo occidental peninsular en las próximas horas.

Según la Aemet, los acumulados más importantes de lluvia se concentrarán en amplias zonas de la mitad oeste de la península, aunque el temporal irá remitiendo progresivamente durante el domingo. Hasta entonces, el consejo es claro: precaución máxima en la costa y en carretera.