Llega Claudia, la tercera gran borrasca del otoño con cuatro días de lluvias intensas en el Campo de Gibraltar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha bautizado como Claudia a la borrasca que cruzará el sur peninsular durante los próximos días y que afectará de lleno al Campo de Gibraltar. Se trata de la tercera borrasca de gran impacto del otoño, y llegará acompañada de lluvias persistentes, viento intenso del suroeste y temporal marítimo, especialmente entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre.

Según las previsiones, Claudia dejará cuatro días de inestabilidad, con lluvias que irán ganando intensidad a partir del jueves por la tarde. Este primer frente coincidirá con un cambio de viento al suroeste, el que más precipitación suele acumular en la zona del Estrecho.

Las jornadas más lluviosas se esperan el viernes y el sábado, cuando las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar hasta 25 kilómetros por hora. El domingo y el lunes también se prevén lluvias, aunque el viento amainará ligeramente.

Según Eltiempo.es, los acumulados de agua previstos hasta el domingo son significativos:

En Jimena de la Frontera, podrían caer más de 75 litros por metro cuadrado, lo que equivale a casi toda la lluvia habitual de noviembre.

por metro cuadrado, lo que equivale a casi toda la lluvia habitual de noviembre. Castellar y Los Barrios también recibirán importantes cantidades, cercanas a los 60 litros por metro cuadrado.

En Tarifa, el acumulado rondará los 55 litros, mientras que Algeciras, San Roque y La Línea se moverán entre 35 y 45 litros por metro cuadrado.

En términos prácticos, esto significa que en muchos municipios del Campo de Gibraltar lloverá de forma casi continua durante buena parte del fin de semana, con periodos de chaparrones intensos y breves claros entre frentes.

Por ahora, la Aemet no ha activado avisos en la comarca, aunque sí lo ha hecho en otras zonas de Andalucía, como Huelva, donde se esperan precipitaciones más intensas. No obstante, el organismo recomienda seguir la actualización de los avisos meteorológicos, que podrían modificarse en función de la evolución de Claudia.

Además de la lluvia, la borrasca traerá consigo un flujo del sur con aire cálido y polvo en suspensión, lo que podría originar lluvias de barro en algunos momentos del episodio. Este arrastre de calima dejará cielos blanquecinos o amarillentos, especialmente en el este de Andalucía.

Pese al temporal, las temperaturas se mantendrán suaves para la época: las máximas rondarán los 20 grados y las mínimas no bajarán de los 15 en el Campo de Gibraltar.

A partir del lunes 17, las previsiones apuntan a que la borrasca se irá debilitando y el tiempo comenzará a estabilizarse progresivamente, aunque la incertidumbre todavía es alta.