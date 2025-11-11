La borrasca 'Claudia' obliga a aplazar la Casa del Terror de Algeciras: se celebrará el 21 y 22 de noviembre

La Casa del Terror de Algeciras tendrá que esperar. El concejal delegado de Juventud del Ayuntamiento, Francisco Javier Arango, ha anunciado que la popular actividad se celebrará finalmente el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, una semana más tarde de lo previsto inicialmente.

El evento, que forma parte de los actos paralelos de Algeciras Fantástika 2025, estaba programado originalmente para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Sin embargo, las adversas condiciones climatológicas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han forzado su aplazamiento.

"Aunque nuestro objetivo era celebrar la Casa del Terror el próximo fin de semana, las previsiones meteorológicas han aconsejado su aplazamiento a esta nueva fecha", ha explicado Arango, quien ha subrayado que la decisión responde a criterios de seguridad y comodidad para los asistentes.

Un clásico que vuelve al antiguo hospital militar

La Casa del Terror regresará un año más al emblemático edificio del antiguo hospital militar de la calle Alfonso XI, también llamada calle Convento. La actividad, de carácter totalmente gratuito, ofrecerá pases continuos desde las 18:30 hasta las 23:30 en ambas jornadas.

El delegado municipal ha invitado a todos los jóvenes de Algeciras y otras poblaciones del Campo de Gibraltar "a que vengan a disfrutar de nuestra Casa del Terror, que cada año cambia su temática y nos depara nuevas sorpresas". La iniciativa se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario de actividades juveniles de la ciudad.

La borrasca 'Claudia' llega al sur

El aplazamiento responde a la llegada de una potente borrasca atlántica que pondrá fin a los días de estabilidad en el Campo de Gibraltar. A partir del viernes 14 de noviembre, las precipitaciones generalizadas se extenderán por toda la comarca y buena parte del sur peninsular.

El cambio de patrón meteorológico vendrá acompañado de un intenso viento de poniente y suroeste que barrerá la zona durante todo el fin de semana. Según las previsiones actuales, este episodio de lluvias podría prolongarse hasta el martes 18 de noviembre.

Los meteorólogos apuntan que, por su intensidad y duración, la borrasca podría ser bautizada oficialmente como "Claudia", dentro del sistema de nombramiento de fenómenos adversos que comparten la Aemet y sus homólogos europeos.

La Línea también cancela su Oktoberfest

El mal tiempo no solo afecta a Algeciras. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción también ha anunciado la suspensión del festival de la cerveza, Oktoberfest, ante las adversas previsiones meteorológicas para los próximos días.

El evento, que estaba previsto celebrarse del 14 al 16 de noviembre en la Plaza de la Constitución, ha quedado cancelado hasta nuevo aviso. Se trata de la segunda vez que el Oktoberfest linense se pospone, ya que inicialmente estaba programado para celebrarse del 10 al 13 de octubre, cuando también tuvo que ser suspendido por las mismas causas meteorológicas.