Algeciras Fantástika 2025 abre sus puertas con música, cine, arte y literatura

Algeciras se ha convertido desde este lunes una vez más en el epicentro de la fantasía y el terror con la apertura de Algeciras Fantástika 2025, que este año alcanza su decimosexta edición. El Teatro Municipal Florida ha acogido el arranque de un evento que, hasta el sábado 15 de noviembre, llenará la ciudad de cine, literatura, artes plásticas, música y danza inspiradas en el terror, la ciencia ficción y lo fantástico.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes del equipo de gobierno local, encabezados por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor; la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, Mariluz Martín, y el director artístico del festival, Ángel Gómez, junto con otros miembros del equipo organizador. La programación multidisciplinar, que se ha consolidado desde 2013, busca proyectar a Algeciras como un referente internacional en el ámbito cultural y cinematográfico.

Los músicos de la orquesta del conservatorio, con máscaras de personajes de terror. / Erasmo Fenoy

Durante la apertura, el público disfrutó de la actuación musical de la Orquesta del Conservatorio Profesional Paco de Lucía, seguida de la proyección de cortometrajes informativos y del primer largometraje finalista del certamen. La agenda de este martes incluye la entrega de premios del Certamen Literario Infantil Pequeños Místicos, la inauguración de la exposición Mito y tinta del artista Alberto J. Ibáñez Pérez en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, la proyección de cortometrajes finalistas y un segundo largometraje a concurso, consolidando el compromiso de acercar al público las mejores propuestas de la creación audiovisual y artística contemporánea.

La programación, que se desarrollará del 10 al 15 de noviembre, está organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz y cuenta con actividades en diferentes espacios culturales de la ciudad, destacando especialmente las sesiones que acogerá la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Así, el salón de actos de este centro de la UCA albergará proyecciones cinematográficas, mesas literarias, exposiciones y actividades con participación universitaria todas las tardes de martes a viernes. El sábado, sin embargo, la actividad será matutina, y desde las 10 horas tendrá lugar una sesión retrospectiva doble con las proyecciones de El fantasma de la ópera de Arthur Lubin, (1943) y Terence Fisher (1962), ambas en versión original subtitulada.