Semana de contrastes en el Campo de Gibraltar: del calor inusual a la llegada de la borrasca ‘Claudia’ con lluvias el fin de semana

El Campo de Gibraltar vivirá una semana dividida en dos partes muy diferentes en lo meteorológico. Entre el lunes 10 y el jueves 13 de noviembre predominará la estabilidad, con cielos despejados o apenas velados por algunas nubes altas y temperaturas más propias de principios de otoño que de mediados de noviembre. Las máximas rondarán los 25 grados en algunos municipios, mientras que las mínimas subirán progresivamente, lo que dejará noches cada vez más suaves.

En estos primeros días no se esperan lluvias ni fenómenos adversos. El ambiente será tranquilo y con vientos flojos de levante, una situación que está permitiendo disfrutar de un periodo prácticamente seco en toda Andalucía. Sin embargo, los modelos meteorológicos coinciden en señalar que esta bonanza tiene fecha de caducidad.

Cambio radical a partir del viernes

A partir del viernes 14 de noviembre, el tiempo dará un giro importante. La llegada de una borrasca atlántica pondrá fin a la estabilidad y traerá consigo precipitaciones generalizadas en el Campo de Gibraltar y buena parte del sur peninsular.

El cambio de patrón vendrá acompañado de un viento de poniente y suroeste que barrerá la comarca durante todo el fin de semana. Este nuevo episodio de lluvias podría extenderse incluso hasta el lunes 17, según las previsiones actuales.

Los meteorólogos apuntan que, por su intensidad y duración, la borrasca podría ser bautizada oficialmente como “Claudia”, dentro del sistema de nombramiento de fenómenos adversos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y sus homólogos europeos.

Más calor antes de la lluvia

Curiosamente, antes de que llegue el frente lluvioso, el Campo de Gibraltar experimentará un aumento temporal de las temperaturas. La posición de la borrasca favorecerá una advección de aire cálido, que elevará tanto las máximas como las mínimas en Andalucía. Será un breve repunte térmico que dará paso, con la llegada de la lluvia, a un descenso acusado de las temperaturas durante el fin de semana.

Alta incertidumbre, pero tendencia clara

A pesar de que los modelos coinciden en el cambio de tendencia, la previsión presenta todavía cierto margen de incertidumbre, especialmente en lo relativo a la cantidad y distribución de las lluvias. Los expertos recomiendan seguir las actualizaciones diarias, ya que la evolución de la borrasca podría variar ligeramente su trayectoria.

Un noviembre más templado y seco de lo normal

En conjunto, noviembre de 2025 apunta a ser un mes más templado y seco de lo habitual en gran parte del país, incluida la comarca del Campo de Gibraltar. Los mapas de anomalías térmicas muestran temperaturas por encima de la media, con tardes suaves y noches menos frías de lo esperado para esta época del año.

Si las previsiones se cumplen, el mes mantendrá la tónica de los últimos otoños: ambientes cálidos, lluvias irregulares y una llegada del invierno meteorológico cada vez más tardía.