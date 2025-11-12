Los Barrios suspende el mercado del ibérico y la tosta gigante por las lluvias previstas este fin de semana

El Ayuntamiento de Los Barrios ha anunciado la suspensión de la quinta edición del mercado del ibérico y la tosta gigante, que estaba programada para este fin de semana (14, 15 y 16 de noviembre) en el Paseo de la Constitución. La decisión se ha tomado ante las adversas previsiones meteorológicas que apuntan a lluvias durante estos días con la llegada de la borrasca Claudia.

La delegada de Festejos, May Gallego, ha sido clara al precisar la naturaleza de esta decisión: "Se trata de una suspensión y no de un aplazamiento. Se traslada esta edición al año que viene". Con esta determinación, el Consistorio barreño renuncia a buscar una fecha alternativa en el calendario de 2025 y pospone el evento directamente hasta 2026.

En esta edición estaba prevista la participación de numerosos expositores y puestos especializados en chacinas, embutidos y derivados del cerdo ibérico de distintas marcas reconocidas. Además, el mercado iba a contar con stands de aceite, productos artesanales y otras delicias gastronómicas que cada año atraen a cientos de visitantes.

El plato fuerte del evento estaba reservado para el domingo 16 de noviembre, cuando se iba a elaborar la quinta edición de la tosta barreña de ibéricos. Esta espectacular tosta, con una longitud de 150 metros a lo largo de la calle La Plata, se ha convertido en uno de los atractivos principales de la celebración y en todo un reclamo turístico para el municipio.

El temporal afecta a toda la comarca

La suspensión del mercado del ibérico no es un caso aislado en el Campo de Gibraltar. Las mismas previsiones meteorológicas han obligado a modificar la agenda de eventos en otros municipios de la zona.

En Algeciras, la popular Casa del Terror, que forma parte de los actos paralelos de Algeciras Fantástika 2025, ha sido aplazada una semana. El concejal delegado de Juventud, Francisco Javier Arango, ha confirmado que la actividad se celebrará finalmente el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, en lugar del 14 y 15 como estaba previsto inicialmente.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha anunciado la suspensión del festival de la cerveza Oktoberfest ante las adversas condiciones climatológicas. El evento, programado del 14 al 16 de noviembre en la Plaza de la Constitución, ha quedado cancelado hasta nuevo aviso. Se trata de la segunda vez que el Oktoberfest linense se pospone este año, ya que inicialmente estaba programado para octubre y también tuvo que ser suspendido por causas meteorológicas.