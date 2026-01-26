La Junta de Andalucía ha comenzado a las 15:00 de este lunes el desembalse controlado del pantano de Charco Redondo, con un caudal de 34 metros cúbicos por segundo, para dejar espacio para las lluvias que la Agencia Estatal de Meteorología pronostican hasta, al menos, el próximo viernes.

Así lo ha anunciado el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, quien ha subrayado que la operación se realizará con todas las medidas de seguridad y que no será necesario ningún desalojo. No obstante, se recomienda evitar el tránsito por zonas aledañas al río Palmones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El embalse de Charco Redondo, en el término municipal de Los Barrios, se encontraba este 26 de enero antes del desembalse al 85% de su capacidad, con 67,18 hectómetros cúbicos almacenados. Hace apenas una semana, antes del paso de la borrasca Ingrid, el volumen era de 58,21 hm³, lo que da idea de la magnitud de las aportaciones recientes. El contraste con hace un año es aún más llamativo: entonces apenas acumulaba 21,83 hm³, en pleno contexto de sequía. Su capacidad total es de 79,17 hm³.

No es habitual ver a Charco Redondo tan cerca de sus límites. La última vez que alivió agua fue en febrero de 2009, cuando llegó a alcanzar el 109% de su capacidad y Medio Ambiente abrió el desagüe de fondo por primera vez desde 2005 para garantizar la seguridad.

Más ajustada aún es la situación del embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, que se sitúa al 91% de su capacidad, con 75,75 hm³. Prácticamente está en el mismo nivel que hace una semana (75,69 hm³), lo que confirma que ha estado desembalsando agua en los últimos días. En enero de 2025, el panorama era radicalmente distinto: solo 29,08 hm³ almacenados frente a una capacidad máxima de 83,15 hm³.

En su caso, el desembalse más reciente se produjo hace solo tres días, el pasado 23 de enero, cuando se abrió un desagüe de fondo en previsión de nuevas lluvias. Ha sido la segunda maniobra de este tipo en apenas una semana.

El caso más extremo es el del embalse de Almodóvar, en Tarifa, que se encuentra al 100% de su capacidad, con 4,52 hm³. Hace una semana incluso superaba ese nivel (4,69 hm³), lo que obligó a activar desembalses controlados. Hace un año, en cambio, apenas alcanzaba 3,47 hm³, sobre una capacidad total de 4,44 hm³. En el pantano tarifeño se mantiene un desembalse controlado de unos 12 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de ganar un volumen de resguardo de aproximadamente 200.000 metros cúbicos por debajo del nivel máximo normal que marcan las normas de explotación. Esta reserva permitirá regular mejor las lluvias que están por venir.

Frente a la previsión de lluvia y viento fuertes en las próximas horas, el Ayuntamiento de Los Barrios ha activado este martes el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL) en fase de preemergencia, situación operativa 0, tras la comunicación recibida desde el Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

La medida, adoptada por el alcalde Miguel Fermín Alconchel Jiménez, ha entrado en vigor a partir de las 15:00 como respuesta a los avisos meteorológicos emitidos y con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias.

La fase de preemergencia constituye la etapa inicial de alerta temprana, que se activa de manera preventiva antes de que la situación pueda agravarse. Esta fase implica una vigilancia activa y continua, la coordinación de los servicios municipales, como la Policía Local y Protección Civil, así como la preparación de los recursos necesarios para una rápida actuación si fuera necesario.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y se mantenga informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se irá actualizando la información conforme evolucione la situación.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que está disponible el teléfono 112.