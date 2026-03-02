El Campo de Gibraltar arrastra tres semanas de aislamiento por ferrocarril y sin fecha para la vuelta

El Campo de Gibraltar alcanza ya las tres semanas aislado por tren con el resto de Andalucía y España como consecuencia de los daños en la conexión entre Algeciras y Bobadilla provocados por la cadena de borrascas de enero y primeros de febrero. Y, por el momento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) carece de una previsión para el restablecimiento del servicio, lo que afecta tanto a los viajeros de media y larga distancia (Algeciras-Madrid) como a las mercancías con origen o destino en el Puerto de Algeciras.

La infraestructura presenta graves daños desde el pasado 9 de febrero que mantienen suspendido el servicio. El paso de borrasca Marta produjo desprendimientos de tierra en Gaucín y Cortes de la Frontera que todavía están pendientes de ser reparados en su totalidad. Fuentes de Adif han explicado a consultas de Europa Sur que estos desperfectos hacen “inviable el restablecimiento de la circulación a corto plazo”, sin aportar fechas para la vuelta a la normalidad.

Adif añade que en estos momentos “se está realizando una evaluación de dichos daños y de los recursos económicos que hay que destinar para las reparaciones”.

Desde el desprendimiento, la operadora ferroviaria Renfe oferta billetes de media distancia (entre Algeciras-Antequera) y hasta o desde Madrid que salvan el tramo afectado mediante autobuses, aunque implica mayores tiempos de viaje (de más de seis horas para ir a la capital de España). Y en el caso del Puerto de Algeciras, los operadores de mercancías han tenido que recurrir nuevamente al transporte por carretera.

La dársena prestaba servicios de trenes de mercancías diarios de lunes a viernes con destinos como Azuqueca de Henares (Madrid) y el puerto de Marín (Pontevedra). Un tren de mercancías intermodal estándar en España o Europa puede medir entre 600 y 750 metros de longitud y transportar alrededor de 30 a 40 vagones portacontenedores. Cada vagón puede llevar uno o dos contenedores (de 20 o 40 pies), lo que da una idea del volumen de camiones que se han añadido a la red de carreteras.

Entidades como la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) reclaman celeridad a Renfe. “Ya no solo por las molestias para mercancías y viajeros, que tienen que buscar alternativas más caras. También por la imagen de la zona”, valora José Antonio Fernández, presidente del colectivo empresarial portuario.

Cortes por obras

Al margen de esta interrupción sobrevenida, Adif tiene pendientes de ejecución dos contratos para la adecuación del trazado a las necesidades de la Autopista Ferroviaria.

Adif aclara que no se han fijado unos plazos concretos ni un cronograma. El Catálogo de Restricciones de Capacidad recoge que para llevar a cabo dichas tareas serían necesarios hasta 10 meses de corte en el servicio por obras de estabilización de una ladera en Almargen (Málaga), más la adaptación de los gálibos entre Algeciras y Ronda, con otros tres meses de interrupción prevista.