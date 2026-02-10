El enésimo corte del tren Algeciras-Bobadilla vuelve a dejar aislado al Campo de Gibraltar

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado con contundencia este martes la nueva interrupción del tráfico ferroviario en la línea estratégica Córdoba-Bobadilla-Algeciras, tras la suspensión de la circulación en los tramos Valchillón–Torres Cabrera y Algeciras–Bobadilla como consecuencia de desprendimientos de tierra en los municipios de Gaucín y Cortes de la Frontera.

Este incidente supone otro duro golpe a una infraestructura clave para la movilidad de residentes, viajeros y mercancías, y vuelve a aislar ferroviariamente al Campo de Gibraltar, dificultando su conexión con el resto de España.

Una cadena de incidencias que se repite

Lejos de tratarse de un hecho puntual, el alcalde recuerda que esta situación es un episodio más de una larga cadena de fallos, cortes y deficiencias que viene arrastrando la red ferroviaria que da servicio a Algeciras y a toda la comarca. En los últimos años, la línea ha sufrido interrupciones recurrentes por desprendimientos, inundaciones y problemas técnicos, dejando a la ciudad sin trenes en numerosas ocasiones.

Sin ir más lejos, en enero de este mismo año, la circulación ferroviaria quedó suspendida por los efectos de la borrasca Francis, obligando a Renfe a sustituir los servicios por transporte por carretera durante varios días y provocando graves perjuicios tanto a los pasajeros como a la logística portuaria.

Desprendimientos y falta de vigilancia

En esta ocasión, se han producido desprendimientos entre Gaucín y Cortes de la Frontera, así como en las inmediaciones de Jimera de Líbar, además de la rotura y caída sobre las vías de mallas de contención de acero, todo ello en ausencia del vehículo de exploración de Adif, lo que incrementa la preocupación por la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.

Para Landaluce, estos hechos evidencian que la red ferroviaria del Campo de Gibraltar carece de la planificación, el mantenimiento preventivo y las inversiones necesarias para garantizar un servicio fiable, seguro y digno.

Una línea vital para el Puerto y la economía

El alcalde subraya que la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla no solo es fundamental para el transporte de viajeros de media y larga distancia, sino que constituye la columna vertebral logística del Puerto de la Bahía de Algeciras, uno de los principales nodos portuarios de Europa.

“Cada corte tiene un impacto directo en la competitividad de nuestras empresas, en la vida diaria de miles de personas y en el desarrollo socioeconómico de toda la comarca”, ha advertido.

Preguntas en el Senado y exigencia de compromisos

Ante esta situación, Landaluce, en su condición de alcalde y senador, ha anunciado que en los próximos días presentará preguntas formales en el Senado de España dirigidas al Gobierno y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Entre otras cuestiones, exigirá explicaciones claras sobre por qué se sigue permitiendo que una infraestructura estratégica sufra cortes sistemáticos, qué medidas concretas se van a adoptar para evitar que estos incidentes se repitan y qué calendario de inversiones y actuaciones de modernización se va a ejecutar, con plazos realistas y dotación presupuestaria garantizada.

“El Campo de Gibraltar no puede seguir siendo la gran olvidada de la red ferroviaria española. Exigimos un compromiso firme y real para poner fin a los continuos cortes y a la improvisación que sufren nuestros vecinos, trabajadores y comerciantes”, ha afirmado.

Por último, el Ayuntamiento de Algeciras ha reiterado su disposición a colaborar con todas las administraciones, pero reclama responsabilidad, planificación y acción inmediata. La defensa de los intereses de la ciudad y de toda la comarca, subraya el Consistorio, no admite excusas ni más demoras.