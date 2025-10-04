El tiempo en el Campo de Gibraltar: fin de semana de playa antes de un lunes con lluvia y bajada de las temperaturas

Ocio
La playa de Getares, en Algeciras.
El Campo de Gibraltar disfruta este fin de semana de un veranilllo de San Miguel que este año llega con unos días de retraso y con fecha de caducidad. El lunes vuelve la lluvia a la comarca y se producirá una notable bajada de temperaturas.

En las localidades costeras del Campo de Gibraltar se esperan algo más que jornadas soleadas y agradables. Con temperaturas que alcanzarán los 29 °C este sábado y los 27 °C el domingo, el fin de semana se presenta ideal para hacerle la que parece ser que será la última visita a la playa de 2025 o, cuando menos para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el lunes 6 de octubre se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de lluvias que marcarán el inicio de la semana.

Sábado 4 de octubre: sol y temperaturas agradables

El sábado se presenta soleado y cálido, según señala la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), con máximas de 29 °C y mínimas alrededor de los 18 °C. Será un día perfecto para darse un baño en Getares o El rinconcillo y disfrutar de eventos al aire libre, como la décima Media Maratón Ciudad de Algeciras, que se celebrará a las 19:00. El viento irá rolando del suoeste al sur con entre 15 y 5 kilómetros por hora.

Domingo 5 de octubre: ambiente similar con ligera humedad

El domingo continuará con cielos mayormente despejados y temperaturas similares a las del sábado. La humedad será algo más alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más cálida. Es, de nuevo, un buen día para ir a la playa o para visitar el Castillo de Castellar, donde se celebra el evento cultural Open Arts, con exposiciones, talleres y espectáculos.

Lunes 6 de octubre: llegada de lluvias y descenso de temperaturas

El lunes, en cambio, se prevé un cambio en el tiempo. Según la previsión, el día será mayormente nublado con una probabilidad de lluvias del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía , con acumulados que podrían alcanzar hasta 0,3 mm. Las temperaturas máximas descenderán a unos 24 °C, con mínimas alrededor de los 20 °C. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se tiene previsto salir. Eso sí, las precipitaciones volverán a interrumpirse y no está previsto que vuelvan hasta el viernes.

