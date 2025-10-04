El tiempo en el Campo de Gibraltar: fin de semana de playa antes de un lunes con lluvia y bajada de las temperaturas

El Campo de Gibraltar disfruta este fin de semana de un veranilllo de San Miguel que este año llega con unos días de retraso y con fecha de caducidad. El lunes vuelve la lluvia a la comarca y se producirá una notable bajada de temperaturas.

En las localidades costeras del Campo de Gibraltar se esperan algo más que jornadas soleadas y agradables. Con temperaturas que alcanzarán los 29 °C este sábado y los 27 °C el domingo, el fin de semana se presenta ideal para hacerle la que parece ser que será la última visita a la playa de 2025 o, cuando menos para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el lunes 6 de octubre se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de lluvias que marcarán el inicio de la semana.

Sábado 4 de octubre: sol y temperaturas agradables

El sábado se presenta soleado y cálido, según señala la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), con máximas de 29 °C y mínimas alrededor de los 18 °C. Será un día perfecto para darse un baño en Getares o El rinconcillo y disfrutar de eventos al aire libre, como la décima Media Maratón Ciudad de Algeciras, que se celebrará a las 19:00. El viento irá rolando del suoeste al sur con entre 15 y 5 kilómetros por hora.

Domingo 5 de octubre: ambiente similar con ligera humedad

El domingo continuará con cielos mayormente despejados y temperaturas similares a las del sábado. La humedad será algo más alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más cálida. Es, de nuevo, un buen día para ir a la playa o para visitar el Castillo de Castellar, donde se celebra el evento cultural Open Arts, con exposiciones, talleres y espectáculos.

Lunes 6 de octubre: llegada de lluvias y descenso de temperaturas

El lunes, en cambio, se prevé un cambio en el tiempo. Según la previsión, el día será mayormente nublado con una probabilidad de lluvias del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía , con acumulados que podrían alcanzar hasta 0,3 mm. Las temperaturas máximas descenderán a unos 24 °C, con mínimas alrededor de los 20 °C. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se tiene previsto salir. Eso sí, las precipitaciones volverán a interrumpirse y no está previsto que vuelvan hasta el viernes.